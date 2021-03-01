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Otomotiv Peugeot yeni logosunu tanıttı
Otomotiv

Peugeot yeni logosunu tanıttı

Peugeot markasının küresel tasarım stüdyosu Peugeot Design Lab tarafından tasarlanan daha akıcı, daha kaliteli ve daha zarif 11’inci versiyon yeni logosu tanıtıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 09:00:00 -
Peugeot yeni logosunu tanıttı

Dünyanın en eski otomotiv markası Peugeot yeni bir logo ile kişiliğini ve karakterini yeniden tanımlıyor ve tarihinde yeni bir sayfa açıyor. Peugeot’un 1850 yılından bu yana, hepsi de aslan amblemini taşıyan 10 farklı logoya sahip oldu. Son 10 yılda modellerini tamamen elden geçirerek ürün gamını yenileyen Peugeot, yeni ve modern ürünlerini tamamlamak için logosunu yeniden tasarladı. Logo üzerindeki amblem, aslan, aynı zamanda güçlü ve içgüdüsel bir marka olmayı yansıtıyor. Yeni logo, Peugeot’nun dün ne anlama geldiğini, Peugeot’nun bugün ne anlama geldiğini ve Peugeot’nun yarın ne anlama geleceğini somutlaştırıyor.

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