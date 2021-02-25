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Otomotiv Peugeot yeni logosunu tanıttı
Otomotiv

Peugeot yeni logosunu tanıttı

Peugeot, yeni dönemi yeni logosuyla kutluyor. 1850 yılından bu yana ikonik aslan logosu 11. kez yenilenirken yeni tasarımda çok daha güçlü bir şekilde vurgulanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-25 23:54:00 -
Peugeot yeni logosunu tanıttı

Stellantis çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Peugeot'tan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en eski otomotiv markası Peugeot yeni bir logo ile kişiliğini ve karakterini yeniden tanımlıyor ve tarihinde yeni bir sayfa açıyor.

Bugüne kadar 10 farklı logo

Peugeot'un 1850 yılından bu yana, hepsi de aslan amblemini taşıyan 10 farklı logoya sahip oldu. Bugün ise Peugeot markasının küresel tasarım stüdyosu Peugeot Design Lab tarafından tasarlanan 11'inci versiyon tanıtıldı.

Anlamı ne?

Son 10 yılda modellerini tamamen elden geçirerek ürün gamını yenileyen Peugeot, yeni ve modern ürünlerini tamamlamak için logosunu yeniden tasarladı. Logo üzerindeki amblem, aslan, aynı zamanda güçlü ve içgüdüsel bir marka olmayı yansıtıyor. Yeni logo, Peugeot'nun dün ne anlama geldiğini, Peugeot'nun bugün ne anlama geldiğini ve Peugeot'nun yarın ne anlama geleceğini somutlaştırıyor.

Uzun yıllar kullanılması hedefleniyor

Yeni logonun uzun bir süre kullanılması hedeflenirken, ilk olarak Yeni 308'den başlayarak, tüm modellerde yer alıyor olacak.

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