Peugeot, yeni 508 SW’u tanıttı

Yeni Peugeot 508 Sedan’ın başarılı tanıtım ve satışa sunulma sürecinin ardından Peugeot, 26 Mayıs ile 1 Eylül 2019 tarihleri arasında öncelikli Avrupa pazarlarında SW versiyonunu tanıtacak ve satışa sunacak. Yeni 508 Sedan ve SW’un 225 HP gücündeki şarj edilebilir hibrit benzinli versiyonu ülkeye bağlı olarak 7 Haziran’dan itibaren sipariş verilebiliyor.

İlhamını “Shooting Brake” tasarım yaklaşımından alan yeni Peugeot 508 SW, son derece rekabetçi D segmenti station wagon pazarının kurallarını yeniden yazıyor. Sedan versiyondan transfer edilen çerçevesiz camların ve kapıların katkısıyla ortaya çıkan zarif ve atletik görünümüyle yeni Peugeot 508 SW heyecan uyandıran çarpıcı bir görünüm sergiliyor. Geniş yaşam alanı ve fonksiyonel bagajıyla yeni Peugeot 508 SW, atletik zarafetini pratik bir yapıyla birlikte sunuyor.