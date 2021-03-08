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Otomotiv Peugeot Türkiye'den mart ayında sıfır faiz
Otomotiv

Peugeot Türkiye'den mart ayında sıfır faiz

Peugeot Türkiye, bu yılın ilk 2 ayında gerçekleştirdiği 3 bin 272 adet SUV satışı ve yüzde 12,1’lik pazar payı ile toplam SUV segmentinin lideri oldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-08 17:10:00 -
Peugeot Türkiye'den mart ayında sıfır faiz

Ocak-şubat döneminde B-SUV ve C-HB segmentlerinde de zirvede yer alan şirket, tüm modellerinde mart ayına özel sıfır faiz kampanyası başlattı. Sınırlı sayıda araçta geçerli kampanya kapsamında, Peugeot SUV 3008’de 140 bin lira, SUV 5008’de 200 bin lira, SUV 2008’de 100 bin lira, Peugeot 308’de 120 bin lira, Peugeot 208’de 50 bin lira sıfır faiz ve 12 ay seçeneği sunuluyor. Peugeot 508’de 200 bin lira için 36 ay yüzde 0,99 vade farkı avantajı ve 5 bin lira akaryakıt hediye kampanyası, Rifter modelinde 100 bin lira için 24 ay ve yüzde sıfır faiz imkanı bulunuyor.

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