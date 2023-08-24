PEUGEOT “Göz Alıcı Başarılar” kampanyasını başlattı
Otomotiv pazarının geneline hitap eden zengin ve iddialı modelleriyle 2023’ün ilk 7 aylık döneminde 49 bin 40 satışa ve yüzde 7,3’lük pazar payına ulaşarak toplam pazarda 5’inci sırada yer alan PEUGEOT, başarılı hafif ticari araç modelleri için hazırladığı yeni reklam kampanyasında iş hayatının profesyonellerine kariyer yolunda göz alıcı başarılar elde etmeleri için ilham veriyor.
PEUGEOT’nun hafif ticari araç modelleri için başlattığı “Göz Alıcı Başarılar” kampanyasında, İç Mimar Hakan Kütahya, Müzisyen Evrencan Gündüz, Şef Hazer Amani ve Şef Bengi Kurtcebe, başarıya bakışlarını ve PEUGEOT’nun iş hayatlarındaki önemini, samimi bir dille anlatıyorlar. Binek modellerinde olduğu gibi göz alıcı tasarım ve donanımlara sahip PEUGEOT hafif ticari araçlar için yapılan dijital kampanyanın üretken Ajansı Open, Medya Ajansı Starcom, Dijital İçerik/Influencer Ajansı ICM Turkey olurken filmler 7/24 Film tarafından çekildi.