PEUGEOT “Göz Alıcı Başarılar” kampanyasını başlattı

PEUGEOT’nun hafif ticari araç modelleri için başlattığı “Göz Alıcı Başarılar” kampanyasında, İç Mimar Hakan Kütahya, Müzisyen Evrencan Gündüz, Şef Hazer Amani ve Şef Bengi Kurtcebe, başarıya bakışlarını ve PEUGEOT’nun iş hayatlarındaki önemini, samimi bir dille anlatıyorlar. Binek modellerinde olduğu gibi göz alıcı tasarım ve donanımlara sahip PEUGEOT hafif ticari araçlar için yapılan dijital kampanyanın üretken Ajansı Open, Medya Ajansı Starcom, Dijital İçerik/Influencer Ajansı ICM Turkey olurken filmler 7/24 Film tarafından çekildi.