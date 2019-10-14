Peugeot da tüm modelleriyle faize rest çekti

Peugeot Türkiye; kamu bankalarının anlaşmalı kredi uygulama koşullarını dikkate alarak, müşterilerine tüm modellerinde sıfır faiz fırsatını sunmaya başladı.

Şirket, yeni nesil Peugeot i-Cockpit ve EAT8 8 ileri tam otomatik şanzıman ile üst düzey teknolojiyle donatılan Peugeot SUV 3008 ile Peugeot SUV 5008 modellerinde 40 bin lira için vade farksız 12 ay kampanya başlattı.

Aynı şekilde EAT6 6 ileri tam otomatik şanzıman, cam tavanlı ve Mirror Screen ile Peugeot 208, hurda indirimi ile 79 bin liradan başlayan fiyatlarla ve sıfır faizli kredi kampanyası ile satışa sunuldu. BlueHDi dizel motor ve EAT6 6 ileri tam otomatik şanzımana sahip Peugeot SUV 2008, 40 bin lira için 12 ay sıfır faizli kredi kampanyası da ilgi görüyor.

Hurda indirimi de var

Peugeot i-Cockpit, panoramik cam tavan ve Apple CarPlay ile Peugeot 308, 30 bin lira için 12 ay sıfır faizli kredi kampanyası uygulanıyor. Yeni nesil tasarım çizgisi, 7” kapasitif dokunmatik ekranı ve üstün yakıt ekonomisi ile Peugeot 301, hurda indirimi ile 77 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla ve üstelik sıfır faizli kredi kampanyası ile sunuluyor. Güçlü SUV görünümü, Zenith cam tavan ve EAT8 8 ileri tam otomatik şanzıman ile segmentinde kuralları değiştiren yeni Peugeot Rifter, 45 bin lira için 15 ay sıfır faizli kredi kampanyası ile sunuluyor. Güvenliği testlerle onaylanan ve üstün yakıt ekonomisi sunan yeni Peugeot Boxer Minibüs, 90 bin lira için 24 ay 0,79 faizli kredi kampanyası ile satışa sunuluyor. Üstün yakıt ekonomisi ve efektif yükleme hacimleriyle Peugeot hafif ticari araç modellerinde ise 45 bin liraya kadar 15 ay sıfır faizli kredi kampanyası sunuluyor.