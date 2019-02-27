Peugeot Cycles, yeni elektrikli bisiklet yarış takımını açıkladı

İSTANBUL (AA) - Dünyanın "en köklü" bisiklet üreticilerinden biri olan Peugeot Cycles, bisiklet yarışlarının yanı sıra elektrikli bisiklet yarışlarında da boy gösterecek.

Peugeot'dan yapılan açıklamaya göre, elektrikli yarış dünyasına giriş yapan Peugeot Cycles, bisikletçiler, bisikletler ve sponsorlar olmak üzere yarış takımının tanıtımını Fransa-Beliz’deki Peugeot Design LAB stüdyosunda gerçekleştirdi.

Peugeot Cycles, uluslararası elektrikli dağ bisikleti yarışları 2019 Dünya Elektrikli Bisiklet Serisi’ne (WES) katılacak.

Söz konusu yarış etkinliği, Peugeot’nun yüksek performanslı elektrikli bisikletlerini sergilemesi için iyi bir fırsat sunuyor. 1885 yılından günümüze köklü bir bisiklet geçmişine sahip olan Peugeot Cycles’ın, elektrikli bisikletler konusunda 10 yıllık bilgi birikimi ve geçmişi bulunuyor.

Peugeot’nun siyah-beyaz kareli renklere sahip takımında, şu anda Fransız Dağ Bisikleti Kupası'nın sahibi olan Morgane Jonnier, Nicolas Lau, Jean-Roch Vecten ve takım yöneticisi Vincent Ancelin gibi isimler yer alıyor. Takım, bu yıl birçok yarışa katılacak ve aynı zamanda Roc d’Azur gibi halka açık organizasyonlarda da yer alacak.

2019 yılından itibaren yeni Peugeot otomobilleri, elektrikli güç ve aktarma organıyla yollara çıkacak. Peugeot otomobilleri gibi Peugeot Cycles için de araçların elektrikle geleceğe hazırlanması büyük önem taşıyor. Elektrik destekli bisikletler, günümüzde Peugeot Cycles satışlarının 3'te birini oluşturuyor.

- Peugeot Cycles yarış ekibi, 134 yıllık bisiklet uzmanlığına dayanıyor

Ekip, bisiklet kasasına tamamen entegre olan ve doğrudan seri üretim Peugeot eM02 FS eMTB modelinden aktarılan yeni BOSCH PowerTube batarya sistemleriyle yarışacak. Peugeot Cycles yarış ekibi, Peugeot’nun 208 yılı aşkın endüstriyel deneyimine ve 134 yıllık bisiklet uzmanlığına dayanıyor.

Yarışlar, Peugeot’nun yeni nesil elektrikli bisikletlerinin performans, sürüş hissi ve güvenirliğinin garantisi niteliğini taşıyor. Takımın bisikletçileri, geleceğin seri üretim elektrikli bisikletlerinin geliştirme sürecine dahil oluyor. Yarış bisikletleri (elektrik destekli eM02 FS PowerTube) seri üretim 2019 Peugeot Cycles bisikletlerini baz alıyor.

Efsanevi siyah-beyaz kareli formayı giyen Peugeot Cycles Takımı, 2019 yılında parkurlara çıkıyor. Peugeot Design LAB tasarım stüdyosu bu ikonik tasarımı yarış formaları ve bisikletleri için tekrar canlandırdı. Peugeot forması, bisiklet sporunun en çok bilinen formalarından biri olma özelliği taşıyor.