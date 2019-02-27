0553 313 94 23

Peugeot Cycles, yeni elektrikli bisiklet yarış takımını açıkladı

Peugeot Cycles, uluslararası elektrikli dağ bisikleti yarışları 2019 Dünya Elektrikli Bisiklet Serisi'ne katılacak- Ekip, Peugeot eM02 FS eMTB modelinden aktarılan yeni BOSCH PowerTube batarya teknolojisiyle yarışacak

27 Şubat 2019 Çarşamba 12:24
Peugeot Cycles, yeni elektrikli bisiklet yarış takımını açıkladı

İSTANBUL (AA) - Dünyanın "en köklü" bisiklet üreticilerinden biri olan Peugeot Cycles, bisiklet yarışlarının yanı sıra elektrikli bisiklet yarışlarında da boy gösterecek.

Peugeot'dan yapılan açıklamaya göre, elektrikli yarış dünyasına giriş yapan Peugeot Cycles, bisikletçiler, bisikletler ve sponsorlar olmak üzere yarış takımının tanıtımını Fransa-Beliz’deki Peugeot Design LAB stüdyosunda gerçekleştirdi.

Peugeot Cycles, uluslararası elektrikli dağ bisikleti yarışları 2019 Dünya Elektrikli Bisiklet Serisi’ne (WES) katılacak.

Söz konusu yarış etkinliği, Peugeot’nun yüksek performanslı elektrikli bisikletlerini sergilemesi için iyi bir fırsat sunuyor. 1885 yılından günümüze köklü bir bisiklet geçmişine sahip olan Peugeot Cycles’ın, elektrikli bisikletler konusunda 10 yıllık bilgi birikimi ve geçmişi bulunuyor.

Peugeot’nun siyah-beyaz kareli renklere sahip takımında, şu anda Fransız Dağ Bisikleti Kupası'nın sahibi olan Morgane Jonnier, Nicolas Lau, Jean-Roch Vecten ve takım yöneticisi Vincent Ancelin gibi isimler yer alıyor. Takım, bu yıl birçok yarışa katılacak ve aynı zamanda Roc d’Azur gibi halka açık organizasyonlarda da yer alacak.

2019 yılından itibaren yeni Peugeot otomobilleri, elektrikli güç ve aktarma organıyla yollara çıkacak. Peugeot otomobilleri gibi Peugeot Cycles için de araçların elektrikle geleceğe hazırlanması büyük önem taşıyor. Elektrik destekli bisikletler, günümüzde Peugeot Cycles satışlarının 3'te birini oluşturuyor.

- Peugeot Cycles yarış ekibi, 134 yıllık bisiklet uzmanlığına dayanıyor

Ekip, bisiklet kasasına tamamen entegre olan ve doğrudan seri üretim Peugeot eM02 FS eMTB modelinden aktarılan yeni BOSCH PowerTube batarya sistemleriyle yarışacak. Peugeot Cycles yarış ekibi, Peugeot’nun 208 yılı aşkın endüstriyel deneyimine ve 134 yıllık bisiklet uzmanlığına dayanıyor.

Yarışlar, Peugeot’nun yeni nesil elektrikli bisikletlerinin performans, sürüş hissi ve güvenirliğinin garantisi niteliğini taşıyor. Takımın bisikletçileri, geleceğin seri üretim elektrikli bisikletlerinin geliştirme sürecine dahil oluyor. Yarış bisikletleri (elektrik destekli eM02 FS PowerTube) seri üretim 2019 Peugeot Cycles bisikletlerini baz alıyor.

Efsanevi siyah-beyaz kareli formayı giyen Peugeot Cycles Takımı, 2019 yılında parkurlara çıkıyor. Peugeot Design LAB tasarım stüdyosu bu ikonik tasarımı yarış formaları ve bisikletleri için tekrar canlandırdı. Peugeot forması, bisiklet sporunun en çok bilinen formalarından biri olma özelliği taşıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 12:24
  1. 2019 Dünya Elektrikli Bisiklet Serisi
  2. Peugeot Cycles

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fiat Panda City Cross Türkiye'de
    1. Fiat Panda City Cross Türkiye'de
    2. Coca-Cola'dan Altın Renkli Kapak..
    3. Türk porselenini 128 yıldır dünyaya..
    4. Çağatay Akman, Nissara AVM’de..
    5. İlkbahar-yaz sezonunun koleksiyonları..
    6. AFAD ve olay yeri inceleme, vidanjörde..
    7. TİKA'dan Azerbaycanlı gençlere destek
    8. Altın fiyatları
    9. Wirecard ve Beşiktaş JK’den yeni mobil..
    10. (Özel) Bu köyün kadınları bir örnek..
    11. FETÖ'nün kripto yapılanmasında 48..
    12. Bakan Varank: "Uygunsuz çıkan ürünler..
    13. Fransa'da ırkçı tepkiler nedeniyle..
    14. Muğlaspor Tolgay Kerimoğlu ile..
    15. "Filistin devletinin bağımsızlığını..
    16. Dansözlere para takan kocasını..
    17. Bakan Çavuşoğlu, Birleşik Krallık’a..
    18. Meteorolojiden 5 il için kar uyarısı
    19. Kaymakam Işıktaş’a en iyi idareci ödülü
    20. Muhsin Yazıcıoğlu Kütüphanesi açıldı
    21. Erzurum Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı..
    22. Görme engelli gazinin hayatını "Bobby"..
    23. “Gayri meşru medeniyet”
    24. Köpek yavrularına polis şefkati
    25. Zabıta Müdürlüğünden kasap denetimi
    26. Özkan’dan pazar yeri ve kooperatif..
    27. Turizm Bakanı'nı taşıyan helikopter..
    28. İki müdürlük arasında iş protokolü..
    29. Türkiye Cimnastik Şampiyonası..
    30. "Üniversiteler toplumların gelişimi..
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Ünlü anketçi açıkladı: Bir değil, iki parti kurulacak! Liderleri de...
    Ünlü anketçi açıkladı: Bir değil, iki parti kurulacak! Liderleri de...

    Günün Karikatürü

    27 Şubat 2019
    ABD'nin derdi belli oldu! Mehmetçik'i sokmayacak
    ABD'nin derdi belli oldu! Mehmetçik'i sokmayacak
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor