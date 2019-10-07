Peugeot Boxer 4x4’e büyük ilgi

Peugeot Boxer 4x4 Concept, geçen hafta gerçekleştirilen “Recreational Vehicle Show”da tanıtıldı. Satışa sunulduğu günden bugüne 720 bin adet üretilen araç tasarımıyla büyük dikkat çekiyor.

Çok farklı bir bakışla özel tasarım

Çevre dostu materyallerin kullanıldığı aracın temelinde ise ekoloji, verimlilik ve dayanıklılık yatıyor. Örneğin masa ve lavabo tezgâhı doğal taşın dayanımı ile seramiğin sadeliğini bir arada sunan Aragonite beyaz doğal mineralden üretilirken, tüm zemin yüzde 100 geri dönüştürülmüş ve yüzde 100 geri dönüştürülebilir malzemelerden üretildi. Araç ayrıca kum, çamur, kar ve kayalık yollarda da konforlu ve güvenli bir sürüş sunuyor. 4x4 Dangel aktarma sistemi ön akstaki visco kavrama ve diferansiyelden oluşuyor. Sistem; günlük kullanımda 2WD, gerekli durumlarda gücü arka aksa aktaran 4WD ve zorlu arazide arka aksı kilitleyen Lock olmak üzere üç farklı sürüş modu sunuyor. Araçla ilerlemenin mümkün olmadığı yerlerde bir kano ve ayrıca bir de bisiklet devreye giriyor. Aracın boyutlarını girme olanağı tanıyan 9 inçlik dokunmatik ekrana sahip navigasyon, aracın boyutlarına uygun olmayan yolları tespit ederek aracın boyutlarına uygun alternatifler belirliyor. Dört tekerlekten çekiş sistemi markanın uzun soluklu iş ortaklarından biri olan Dangel imzasını taşıyor. Peugeot yeni bir Alpine uydu navigasyon sistemi sunuyor. Geri görüş kamerasını destekleyen sistem milyonlarca POI ve eşzamanlı olarak iki telefonun Bluetooth üzerinden sisteme bağlanması gibi özellikleri taşıyor.