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Otomotiv Peugeot 308 yeni logosuyla tanıtıldı
Otomotiv

Peugeot 308 yeni logosuyla tanıtıldı

Fransız otomotiv üreticisi Peugeot’nun c-segment hatchback modeli 308 yenilendi.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 21:33:00 -
Peugeot 308 yeni logosuyla tanıtıldı

Markanın yeni tasarım anlayışına kavuşan model, Peugeot’nun yeni logosunu kullanan ilk otomobil olma unvanını taşıyor.

508 ve 208 esintileri

308 nesil değişimi ile birlikte elektrikli güç seçeneklerine kavuştu. Bu güç seçeneklerinin iki farklı şarj edilebilir (plug-in) hibrit motor olduğu belirtildi. Yeni 308’in, yakın bir zaman önce FCA ile birleşerek Stellantis’i kuran PSA’nın raflarından alınan EMP2 platformunu kullandığı da verilen bilgiler arasında. 2013 yılından bu yana PSA modellerinde kullanılan platform, günümüze kadar bir takım yenilikler geçirdi. 308’in bir önceki versiyonu, söz konusu platformu kullanan ilk model olmuştu. Yeni 308’in tasarımında, Fransız markanın makyajlı 3008 ve 5008 ile başlayan yeni tasarım dili net bir şekilde görülüyor. Aracın arka kısmında ise, hem 508 hem de yeni 208 modellerinden esintiler olduğu fark ediliyor.

Bagaj hacmi 412 litre

Öncüsüne göre daha sert hatlara sahip olan yeni 308’in iç mekanı ise Peugeot’un gelecek modellerine ışık tutuyor. İç mekanda vites kolu yerine Volkswagen Grubu modellerinde görülen manyetik bir butona yer verilmesi en büyük yeniliği oluşturuyor. 10 inchlik multimedya ekranın altına konumlandırılmış dokunmatik kontrol paneli de diğer Peugeot modellerinde henüz karşımıza çıkmayan bir detay. Multimedya ekranını donanıma göre iki farklı büyüklükte alınabildiği kaydediliyor. Otomobilin bagaj hacmi 412 litre olarak açıklandı. Bu değerin sınıfında bir çok modeli geride bırakması ise dikkat çekiyor.

2021 yılının 2. yarısında Avrupa'da satışta

308’in kaputunun altında 2 benzinli, bir dizel ve iki şarj edilebilir hibrit ünite görev yapıyor. Dizel cephesinde, 1.5 litrelik 130 beygir güç üreten motor yer alıyor. Hibrit cephesinde ise, 148 beygir güç üreten benzinli motor ve 109 beygir güç üreten elektrikli motor birlikte göre yapıyor. 12.4kWh batarya ile gelen bu motorun otomobile 50 kilometreye kadar elektrikli sürüş sağladığı açıklandı. Yeni Peugeot 308, 2021 yılının 2. yarısında Avrupa’da satışa sunulacak ve Fransa’da Mulhouse’da üretilecek.

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