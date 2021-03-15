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Otomotiv Peugeot 208 ve 2008 SUV modeli ilk sırada
Otomotiv

Peugeot 208 ve 2008 SUV modeli ilk sırada

Peugeot 208 ve Peugeot SUV 2008, “Kadın Dünyasında Yılın Otomobili” seçimlerinde kendi kategorilerinde ilk sırada yer aldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 11:40:00 -
Peugeot 208 ve 2008 SUV modeli ilk sırada

Sadece otomotiv sektöründeki kadın gazetecilerden oluşan jüri, bu yıl 11’incisi gerçekleştirilen “Kadın Dünyasında Yılın Otomobili” seçimlerinde 9 kategori için oy kullandı. Peugeot 208, “En İyi Şehir Otomobili” kategorisinde ve Peugeot SUV 2008 de “En İyi Şehirli SUV” kategorisinde birinci seçildi.2009 yılında kurulan “Kadın Dünyasında Yılın Otomobili” seçimlerinin jürisi, 5 kıta ve 38 ülkeden 50 kadın otomotiv gazetecisinden oluşuyor. Gazeteciler, önce her kategoriden en iyi 3 otomobili seçerek finalistleri belirledi.

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