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Petrolün varili 75,76 dolar seviyelerinde

Brent petrolün varili ücreti, uluslararası piyasalarda 75,76 dolardan işlem görüyor.

25 Ekim 2018 Perşembe 10:00
Petrolün varili 75,76 dolar seviyelerinde

Dün 76,31 dolardan güne başlayan ve gün içinde 77,54 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 75,58 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.24 itibarıyla yüzde 0,23 artışla 75,76 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 66,45 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 6,3 milyon varil (yüzde 1,5) artışla 422,8 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 3,7 milyon varil artacağı yönündeydi.

ABD'deki stok artışının yanı sıra küresel piyasada petrol kontratlarının hızlı bir şekilde satılması da fiyatlarda aşağı yönlü baskı oluşturdu.

Brent petrolde, teknik olarak 75,82 ile 76,16 dolar aralığının direnç, 75,14 ile 75,48 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 10:00
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