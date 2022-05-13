Petrole o ambargo darbe vurdu! Akaryakıt fiyatlarına dev zam
Petrolde Avrupa Birliği'nin Rusya ambargosu planını erteleyebileceğine ilişkin haber akışı fiyatların yükselmesine neden oldu.
Petrolde Avrupa Birliği'nin Rusya ambargosu planını erteleyebileceğine ilişkin haber akışı fiyatların yükselmesine neden oldu.
Brent petrolde, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik petrol ambargosu planları fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.
Birliğin, Macaristan'ın vetosu nedeniyle Rusya'ya yönelik petrol ambargosu planını değerlendirmeye alabileceği yönündeki sinyaller sonrasında ABD ham petrolü 107 doların üzerine çıktı, Brent petrolün fiyatı da 110 dolara dayandı.
Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına indirim beklenirken brent petrolün yükselmesi ile tekrar zam beklentisi oluştu.
En son geçtiğimiz hafa benzine zam gelmişti.
Fiyatlamalarda Çin'deki salgın durumuna ilişkin belirsizlik de önemli rol oynuyor.
Çin'in başkenti Pekin'de sosyal medyada salgın nedeniyle kapanma olacağı haberleri halkın marketlere akın etmesine ve reyonların hızla boşalmasına yol açtı. Yetkililer kapanma olacağını yalanladı.
Pekin belediye yönetimi sözcüsü Xu Hejian, “Pekin'in kapanacağı veya 'sessiz bir döneme' girileceği yönündeki spekülasyonlar söylentilerden ibaret. Şehrin yaklaşık 20 milyon sakininin gıda tedariki konusunda gergin olmasına gerek yok ve teslimatlar durdurulmuyor. Yiyecek stoklamaya ve sakinlerin endişelenmesine gerek yok. Kentin işleyişi etkilenmeyecek.” dedi.