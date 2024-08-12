Petrolde yatay seyir

Petrol, piyasanın hâlâ İran'ın suikasta vereceği tepkiyi beklemesiyle Temmuz ayı başlarından bu yana ilk haftalık kazancının ardından yatay seyrediyor.

Brent petrol geçen hafta neredeyse yüzde 4 yükseldikten sonra varil başına 80 doların altında işlem görürken, ABD ham petrolü 77 dolar civarındaydı.

Commonwealth Bank of Australia analistlerinden Vivek Dhar, İran'ın küresel petrol üretiminin yaklaşık yüzde 4'ünü oluşturması nedeniyle, "Piyasadaki acil endişe, İran'ın petrol arzına ve altyapısına yönelik saldırılar olacaktır. Brent petrol vadeli işlemlerinin kısa vadede varil başına 75 ila 85 dolar arasında işlem gördüğünü görüyoruz" dedi.

Ham petrol, geçen haftanın başında yedi ayın en düşük seviyesine gerilemesinden bu yana hisse senedi piyasalarında toparlanma kaydetti; en büyük ithalatçı Çin'deki olumsuz görünüm de güveni baskıladı. Yatırımcılar arz ve talep dengeleri hakkında daha fazla netlik için Pazartesi günü OPEC ve Salı günü Uluslararası Enerji Ajansı'nın aylık görünümlerini içeren piyasa raporlarını ve Çarşamba günü ABD enflasyon verilerini değerlendirecek.