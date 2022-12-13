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Yerel Petrol yüklü tanker ile cip çarpıştı: 3 yaralı
Yerel

Petrol yüklü tanker ile cip çarpıştı: 3 yaralı

Osmaniye'de otobanda ham petrol yüklü tanker ile cip çarpıştı, 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-13 09:46:00 -
Petrol yüklü tanker ile cip çarpıştı: 3 yaralı

Osmaniye'de otobanda ham petrol yüklü tanker ile cip çarpıştı, 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası ham petrol yola yayıldığı için ulaşım uzun süre kontrollü olarak sağlandı.
Kaza, Osamniye-Düziçi arasında Şekerdere viyadüğünde meydana geldi. Oto yolda seyir halinde olan 73 SF 651 plakalı ham petrol yüklü tankerle cip çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralıları ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırdı.
Güvenlik güçleri de kaza sonrası ham petrol yola döküldüğü için tedbir alarak, kontrollü ulaşımı sağlamaya çalıştı. Ham petrol nedeniyle uzun kuyruk oluşan yolda, temizleme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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