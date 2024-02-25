Petrol ve doğal gaz üreticisi! Çin tarafından ilk kez orada yeni bir keşif yapıldı! Gaz sahası keşfedildi

Çin’in en büyük açık deniz ham petrol ve doğal gaz üreticisi olan China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), Bohai Denizi’nde yeni bir gaz sahası keşfetti. Şirketten yapılan açıklamada, Bohai Denizi’nde yer alan “Bozhong 26-6” isimli petrol ve gaz sahasında 40 milyon metreküplük petrol ve doğal gaz keşfedildiği belirtildi.

CNOOC, bir süredir bu bölgede arama ve yakıt çıkarma çalışmalarını sürdürüyor. Şirket son olarak, 14 Kasım 2023’te Bozhong 19-6 Yoğuşma Gazı Sahası Faz I Geliştirme Projesi’nin üretime başladığını duyurmuştu. Şirketten yapılan açıklamada, merkezi Bohai Denizi’nde yer alan projenin keşfedilen doğal gaz rezervlerinin 200 milyar metreküpü, yoğunlaşmış petrol rezervlerinin ise 200 milyon metreküpü aştığını söyledi.

Ana üretim tesisleri arasında yeni inşa edilmiş bir merkezi işlem platformu, üç insansız kuyu başı platformu ve bir gaz işleme terminali yer alıyor. Açıklamaya göre, 65 adet geliştirme kuyusunun da işletmeye alınması planlanıyor.

CNOOC Ltd CEO’su Zhou Xinhuai, “Gaz sahası Pekin-Tianjin-Hebei bölgesine ve Bohai Rim bölgesine istikrarlı temiz enerji sağlayacak ve şirketin düşük karbonlu ve yüksek kaliteli gelişimine katkıda bulunacak” dedi.

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