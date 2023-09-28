Petrol, varil başına 95 dolara ulaştı!

ABD gösterge petrolü, ülkenin ana depolama merkezindeki stokların kritik seviyelere düşmesinin küresel açığın genişlediğini göstermesinin ardından bir yıldan fazla bir süreden sonra ilk kez varil başına 95 doları gördü.

ABD ham petrolü Çarşamba günü yüzde 3,6 artışla Mayıs başından bu yana en büyük kazancını elde ettikten sonra kısa süreliğine eşiğin üzerine çıktı. ABD referans göstergesinin teslimat noktası olan Cushing, Oklahoma'daki stoklar, Temmuz 2022'den bu yana en düşük seviye olan 22 milyon varilin biraz altına düştü ve operasyonel minimumlara yaklaştı.

STOKLAR BEKLENENDEN FAZLA DÜŞTÜ, PİYASA UÇTU

Danışman Energy Aspects'in kurucu ortağı ve araştırma başkanı Amrita Sen, Bloomberg TV'ye "Bu pazardaki korkum, çok fazla envanterin stoklarını boşaltmış olmamızdır” dedi.

Çarşamba günü açıklanan resmi verilere göre, ABD ham petrol stokları genel olarak beklenenden fazla düştü; bu durum, Suudi Arabistan ve Rusya'dan gelen arz kesintileri nedeniyle piyasanın ne kadar hızlı daraldığına dair kanıt sağlıyor. ABD ham petrolü , Haziran ayının sonundan bu yana yaklaşık üçte bir oranında artış gösterdi ve 2022 başından bu yana en büyük çeyreklik kazancına doğru ilerliyor, bu da enflasyonu körüklüyor.

Bu ayın başlarında OPEC, dördüncü çeyrekte günde 3 milyon varil kadar ham petrol açığı olacağını öngörüyordu. ABD ve Çin'deki talebin dirençli olduğu kanıtlanırken, doların yükselişe geçmesine ve yüksek küresel faiz oranlarına ilişkin endişelerin devam etmesine rağmen piyasadaki pek çok kişi artık 100 dolarlık petrolü kaçınılmaz olarak görüyor.

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ING Groep NV emtia stratejisi başkanı Warren Patterson, "Brent'in varil başına 100 doları aşması an meselesi. Ancak, arz kesintilerini hafifletmek için OPEC+ üzerinde oluşturulacak artan baskı göz önüne alındığında, herhangi bir kırılmanın nispeten kısa ömürlü olacağına inanıyoruz" dedi.