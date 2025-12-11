  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Türk Ordusu İsrail’in kabusu Türk askeri Gazze’ye girmek üzere

17 Ağustos’ta yıkılan binaların simgesiydi: Veli Göçer hayatını kaybetti

Cemaat duvarlara bakınca fark etti! Almanya’da Türk Camisine Siyonist saldırı

NATO Ege’yi Karadeniz’e bağlıyor! Türkiye'yi bypass eden savaş hazırlığı!

Güllü’nün kızının ve arkadaşının kaçış görüntüleri kameralara böyle yakalandı

Suriye'de putlar yıkılıyor! Rejim Kalıntılarına Protesto

Mansur’un esamesi bile yok! CHP Sözcüsü cevapladı: İmamoğlu aday olamazsa Özel mi olacak?

CHP’deki iç gerilim patlamak üzere! Siyaset yakında çok sert karışacak

İletişim Başkanlığı kitap yayımladı: “İsrail’in gazeteciliğe karşı savaşı”

Eski Adalet Bakanı “yolsuzluk" iddiasıyla gözaltına alındı
Dünya Petrol tankerlerine çöktüler! Trump nedenini açıkladı
Dünya

Petrol tankerlerine çöktüler! Trump nedenini açıkladı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Petrol tankerlerine çöktüler! Trump nedenini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela açıklarında ABD güçlerinin el koyduğu petrol tankerine ilişkin detay vermekten kaçındı ancak operasyonun “haklı bir gerekçeye” dayandığını söyledi. Tankerin kime ait olduğu sorusu ise yanıtsız kaldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela açıklarında el koyduklarını açıkladığı petrol tankerine "iyi bir gerekçeyle" el koyduklarını ve tankeri ellerinde tutacaklarını söyledi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da iş insanlarıyla düzenlediği toplantının ardından gündeme ilişkin bazı değerlendirmelerde bulundu.

Venezuela açıklarında el koyduklarını duyurduğu tankere ilişkin fazla detaya girmeyen Trump, "Olayla ilgili fotoğraflar bu aralar açıklanır. Bunun detaylarını ilgili kişilerle konuşursunuz. Çok iyi bir gerekçeyle buna el konuldu." ifadelerini kullandı.

Söz konusu petrol tankerini ellerinde tutacaklarını belirten Trump, tankerin kime ait olduğu ve benzeri sorulara yanıt vermekten kaçındı.

Trump, "Bugün ilginç bir gün haber açısından, muhtemelen biliyorsunuzdur, Venezuela açıklarında bir petrol tankerine el koyduk. Çok büyük bir tanker, el koyduğumuz en büyük tanker." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Trump, önceki açıklamalarında Venezuela yönetimi üzerindeki ekonomik baskıyı artıracakları açıklamasını yapmıştı.

Venezuela'dan yola çıkan petrol tankerlerinin çoğunun Çin'e petrol taşıdığı belirtiliyor.

AB’den Trump’a sert yanıt: Müttefikler müttefik gibi davranmalı
AB’den Trump’a sert yanıt: Müttefikler müttefik gibi davranmalı

Dünya

AB’den Trump’a sert yanıt: Müttefikler müttefik gibi davranmalı

Rusya Ukrayna savaşında kritik sandık pazarlığı! Zelenskiy’den Trump’ın suçlamalarına yanıt: 3 ay içinde seçime gidebilirim
Rusya Ukrayna savaşında kritik sandık pazarlığı! Zelenskiy’den Trump’ın suçlamalarına yanıt: 3 ay içinde seçime gidebilirim

Dünya

Rusya Ukrayna savaşında kritik sandık pazarlığı! Zelenskiy’den Trump’ın suçlamalarına yanıt: 3 ay içinde seçime gidebilirim

IMF'den Trump'ı kızdıracak Çin tahmini
IMF'den Trump'ı kızdıracak Çin tahmini

Ekonomi

IMF'den Trump'ı kızdıracak Çin tahmini

Tayland ve Kamboçya sınır çatışmasının 4. günü: Trump başka kim var ki dedi
Tayland ve Kamboçya sınır çatışmasının 4. günü: Trump başka kim var ki dedi

Dünya

Tayland ve Kamboçya sınır çatışmasının 4. günü: Trump başka kim var ki dedi

Trump'tan Gazze açıklaması: 2026 yılının başında açıklayacağım
Trump'tan Gazze açıklaması: 2026 yılının başında açıklayacağım

Dünya

Trump'tan Gazze açıklaması: 2026 yılının başında açıklayacağım

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Biraz geç olmadı mı Kemal Bey! Dün Ekrem’e güzelleme şimdi pişmanlık
Gündem

Biraz geç olmadı mı Kemal Bey! Dün Ekrem’e güzelleme şimdi pişmanlık

Gazeteci Kemal Öztürk’ün, daha önce Ekrem İmamoğlu için sık sık olumlu değerlendirmeler yapması hatırlardayken, şimdi İBB’nin Çamlıca Tepesi..
Gazeteci Erdem Atay: Özgür Özel İmamoğlu’nu sattı Siyasette 'Diploma' ve 'Rektör Ziyareti' tartışması
Gündem

Gazeteci Erdem Atay: Özgür Özel İmamoğlu’nu sattı Siyasette 'Diploma' ve 'Rektör Ziyareti' tartışması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diploma iptali sürecine dair ortaya saçılan yeni iddialar, muhalefet kulislerini bir..
Bakan Tunç böğüren CHP’li vekilleri rezil etti: Bağırıp çağırmayın! Büyüğünüzü dinleyip arının!
Gündem

Bakan Tunç böğüren CHP’li vekilleri rezil etti: Bağırıp çağırmayın! Büyüğünüzü dinleyip arının!

TBMM Genel Kurulundaki Bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin sunumunun ardından milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Yı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23