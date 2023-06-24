Petrol şirketi o iki ülke bunu yapacak! Dev karar: Petrol merkezine dönüşüyor! 11 milyar dolarlık ortak yatırım

Suudi Arabistan’ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco ve Fransız enerji firması TotalEnergies, Suudi Arabistan’da yaklaşık 11 milyar dolarlık yatırımla petrokimya tesisi inşa edileceğini duyurdu.

Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco ve Fransız enerji firması TotalEnergies, Suudi Arabistan'da yaklaşık 11 milyar dolarlık yatırımla petrokimya tesisi inşa edileceğini duyurdu.

İki şirketten yapılan ortak açıklamada, “Amiral” ismini taşıyacak tesisin, Suudi Arabistan’ın doğusundaki Jubeyl kentinde bulunan Saudi Aramco ve TotalEnergies ortaklığındaki Petrokimya Şirketi (SATORP) rafinerisine entegre edileceği bildirildi.

1,65 MİLYON TONLUK ÜRETİM KAPASİTESİ

Karbon fiber, madeni yağ, sondaj sıvıları, deterjan, gıda katkı maddeleri ile otomotiv parçaları ve lastikleri dahil çeşitli endüstriyel sektörlerde yaklaşık 4 milyar dolar ek yatırım çekmesi beklenen tesiste yılda 1,65 milyon ton üretim kapasitesine sahip etilen ve çeşitli endüstriyel gazların üretileceği bir ünitenin bulunacağı belirtildi. O iki ülke arasında görülmemiş anlaşma ile ekonomiye katkı sağlayacaklar...

Bununla birlikte yatırımın yaklaşık 7 bin kişilik istihdam sağlaması bekleniyor.

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Ülkemizde ise Petrol fışkırıyor! Bakan Bayraktar, Şırnak'taki petrol sahalarında!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar Dağı'ndaki Şehit Esma Çevik Üretim İstasyonu'nda incelemelerde bulunarak, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kendisini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görevlendirdiğini ve bunun çok önemli bir sorumluluk olduğunu belirten Bakan Bayraktar, "Bugün de burada Türkiye Yüzyılı'nda enerjinin de yüzyılına, stratejisine uygun şekilde bizim için Türkiye enerji sektörü için, Türkiye petrol sektörü için çok önemli olan bir ziyareti gerçekleştiriyoruz. Şırnak'tayız. Şırnak, bu son dönemde gerçekleştirdiğimiz keşiflerle çok önemli bir petrol merkezine dönüşüyor" dedi.

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