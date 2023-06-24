  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Şok haber! Irak hükümetinden parasını alamayan Türk inşaat devi iflas etti

Yunanistan’da 2023’ün ilk çeyreğinde bilançosu: Göz göre göre binlerce lira altın satın aldılar!

Almanlardan şaşırtan karar! Ülke dışından gelen göçmenlere karşı adım: önlemi aldı! Peş peşe duyurdu

Apar topar Bayraktar TB2 SİHA'nın rakibini aldılar! 'Türkiye'ye karşı kullanacağız' diyerek duyurdular

FETÖ'nün gizlenme yönergesi ortaya çıktı! Tüm şifreler deşifre edildi...

İran ve Yunanistan'ın uykuları kaçacak! Türkiye kardeş ülke ile yaptı, kesinlikle NATO'ya verilmeyecek

Milletin dediği oldu: LGBT derneklerine kilit vuruluyor!

Neler söyledi neler! Çilingiroğlu'ndan muhalefete Erdoğan dersi

İş mi yok yoksa çalışmak isteyen mi? Böyle iş görüşmesi görülmedi

Dolar düşürecek derken sıfır otomobillere dolar zammı! Otomobil alacaklar dikkat
Ekonomi Petrol müjdesi sonrası Türkiye'de petrol ve enerji ithalatı yüzde 23,4 azalışla 5,3 milyar $'a indi
Ekonomi

Petrol müjdesi sonrası Türkiye'de petrol ve enerji ithalatı yüzde 23,4 azalışla 5,3 milyar $'a indi

Yeniakit Publisher
2023-06-24 00:37:00 - 2023-06-24 00:42:38
Petrol müjdesi sonrası Türkiye'de petrol ve enerji ithalatı yüzde 23,4 azalışla 5,3 milyar $'a indi

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,4 azalarak 5 milyar 320 milyon 345 bin dolara geriledi. Öte yandan, ham petrol ithalatı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 17,1 azalarak 2 milyon 462 bin 849 tona geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, mayısta Türkiye'nin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 15,5 artarak 34 milyar 186 milyon dolar oldu.

Bu tutarın 5 milyar 320 milyon 345 bin dolarlık kısmını enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

Geçen yıl mayıs ayında bu rakam 6 milyar 942 milyon 500 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece enerji ithalatının tutarı yıllık bazda yüzde 23,4 azaldı. Öte yandan, ham petrol ithalatı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 17,1 azalarak 2 milyon 462 bin 849 tona geriledi.

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23