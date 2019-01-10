Petrol Ofisi'ne "Yılın İtibarlısı" ödülü

ANKARA (AA) - Petrol Ofisi, Marketing Türkiye ve AKADEMETRE iş birliğiyle düzenlenen "The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri" akaryakıt kategorisinde "Yılın İtibarlısı" ödülü aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Genel Başarı" ve "2018 Yılı Performansı" bölümlerinden oluşan, marka itibarını ve değerini ölçümleyen araştırma kapsamında 12 ilde bin 200 kişiyle görüşülerek 50'den fazla kategori üzerinden değerlendirme yapıldı.

Marka bilinirliği, güven, tavsiye, sosyal sorumluluk, iletişim, reklam ve genel başarı gibi farklı alanların değerlendirildiği araştırmada akaryakıt kategorisinde halktan en çok oyu alan Petrol Ofisi, "Yılın İtibarlısı" seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petrol Ofisi CMO'su Beril Alakoç, şirketin pazarlama alanındaki yeni yapılanmasının yatırımların stratejik bir planlamayla, orta ve uzun vadeli etkilerinin de düşünülerek uygulanmasını hedeflediklerini belirtti.

Alakoç, pazarlama departmanının birleştirici ve yön verici bir çalışma prensibiyle hareket ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımızın şirket dışındaki ilk etkilerini öncelikle sahada müşterilerimizden ve sektörden aldığımız oldukça olumlu dönüşlerle ölçümledik. Ancak elde edilen kümülatif başarının belki de en güzel, en somut tescili ise 'The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nde aldığımız akaryakıtta 'Yılın İtibarlısı' ödülü oldu."