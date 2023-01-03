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Ekonomi Petrol Ofisi’nden şubeleşme hamlesi
Ekonomi

Petrol Ofisi’nden şubeleşme hamlesi

Akaryakıt dağıtım firması Petrol Ofisi, şubeleşme çalışmalarına devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-03 19:54:00 -
Petrol Ofisi’nden şubeleşme hamlesi

Bu çalışmalarını 2023’te hızlandıracak olan firma, geçtiğimiz günlerde bin 923’üncü şubesini Aydın’da açmıştı. Petrol Ofisi CEO’su Mehmet Abbasoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Cumhuriyet’imizin 100’üncü yılına bin 923’üncü istasyonumuzla girmenin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye’nin 81 ilinde sektöre öncülük eden ürünlerimizi ve hizmetlerimizi sunmak için sürekli çalışıyoruz” demişti.

Heyecan içerisinde

Abbasoğlu, “Türkiye’mizin öncü enerji altyapı grubu olma hedefimizin getirdiği sorumlulukların farkındayız. Buna paralel olarak akaryakıt ve madeni yağ pazarlarındaki geleneksel liderliğimizi korurken, attığımız her adımda ülkemizin enerji koridoru konumunu güçlendirecek altyapı ve yenilikçi teknolojilere yatırım yapıyoruz. Ayrıca oluşturduğumuz ölçek ekonomisiyle ülkemizin sürdürülebilir büyümesine katma değer sağlayacak girişimler oluşturmaya özen gösteriyoruz. Bugünden yarına güvenle hazırlanırken Cumhuriyet’imizin 100’üncü yılının heyecanını içimizde hissediyoruz” şeklinde konuşmuştu.

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