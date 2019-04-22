Petrol Ofisi, başarılı bayileri ödüllendirdi

ANKARA (AA) - Petrol Ofisi AŞ, akaryakıt istasyonlarında sunulan hizmet kalitesinin gözlemlendiği "Üçüncü Göz" programı kapsamında en yüksek puanı toplayan yedi bayisine ödül verdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, istasyonlarda yapılan denetimlerde istasyon ve personel görünümü, temizlik, genel hizmet kalitesi, akaryakıt satış görevlilerinin iletişim süreçleri ve müşteri memnuniyeti dahil birçok farklı kriter puanlanıyor.

"Üçüncü Göz" programı kapsamında yapılan değerlendirmelerde çıkan sonuçlar hizmet kalitesini artırmak için kullanılıyor ve üçer aylık dönemlerde en iyi hizmet veren istasyonlar ödüllendiriliyor.

Program kapsamında, çeşitli kriterlerden oluşan hizmet standartları doğrultusunda 2018'in son çeyreğinde Türkiye'nin yedi bölgesinde en yüksek puanı alan yedi bayiye ödül verildi.



