Petrol ne kadar oldu? Son dakika: Brent petrol fiyatı indi mi çıktı mı? Brent petrolün varili ne kadar, kaç dolar?
Rusya’nın Ukrayna topraklarını işgale kalkışmasıyla birlikte dünya genelinde petrol fiyatları aldı başını gitti. Savaş öncesi 90 dolar seviyelerinde işlem gören brent petrol varil fiyatı savaşın başlamasıyla birlikte 130 dolarları gördü. Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması için yürütülen müzakerelere girişimleri neticesinde petrol varil fiyatı da düşmeye başladı. Peki petrol ne kadar? Brent petrolün varili ne kada, kaç dolar?
Brent petrol kaç dolar? Brent petrol fiyatı en son ne kadar oldu? Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması ve ardından gelen yaptırım kararlarından sonra brent petrolün varil fiyatı 130 doları aştı. Bununla birlikte bütün dünyada akaryakıt fiyatlarına büyük orandan zam yapıldı. Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerin devam etmesiyle birlikte petrol fiyatları aşağıya çekildi. Peki brent petrol fiyatı ne kadar? Petrol varili kaç dolardan satılıyor?
Brent petrolün varili kaç dolar?
Cuma günü 113,91 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 112,67 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.22 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,44 düşüşle 109,92 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 106,44 dolardan alıcı buldu. Brent petrolde teknik olarak 110,81 ile 112,05 dolar aralığı direnç, 109,57 ile 108,33 dolar aralığı ise destek bölgesi olarak izlenebilecek.