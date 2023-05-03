Petrol müjdesi Şehid bacısına küfreden Lütfü Türkkan’ı rahatsız etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cudi, Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasiteye sahip petrol bulunduğu müjdesini paylaştı. Erdoğan'ın verdiği müjde muhalefette yine rahatsızlığa neden oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçarslan Meydanı’nda düzenlenen “Karapınar Güneş Santrali, Bozkır Barajı ve Abdülhamit Han Caddesi ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni”nde konuştu.
ERDOĞAN PETROL MÜJDESİNİ DUYURDU
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yeni bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Cudi, Gabar’da günlük 100 bin varil üretim kapasiteye sahip petrol bulduk.” diyerek müjdeyi duyurdu.
MUHALEFET YİNE RAHATSIZ OLDU
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cudi Gabar’da milyarlarca dolar değerinde yeni petrol rezervinin bulunduğunu duyurması muhalefette rahatsızlığa neden oldu.
TÜRKKAN’DAN HAZIMSIZLIK PAYLAŞIMI
Şehit ailesine küfretmesiyle bilinen İYİ Partili Lütfü Türkkan, “Gazın etkisi geçti, sırada petrol var.” paylaşımı yaptı.
Lütfü Türkkan’ın paylaşımına sosyal medyada tepki yağdı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
İYİ Partili Lütfü Türkkan, şehit ailesine ettiği küfürler nedeniyle toplumun büyük bir kesiminden tepki almıştı.