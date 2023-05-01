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Ekonomi Petrol ithalatı şubatta arttı
Ekonomi

Petrol ithalatı şubatta arttı

Yeniakit Publisher
2023-05-01 15:42:00 -
Petrol ithalatı şubatta arttı

Türkiye’nin toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0.6 artarak 3 milyon 225 bin 886 ton oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun şubat ayına ilişkin “Petrol Piyasası Sektör Raporu”na göre, Türkiye’nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrolde ithalat yüzde 14 azalarak 2 milyon 17 bin 437 ton olarak gerçekleşti. Bu dönemde motorin türleri ithalatı yüzde 26.4 artışla 848 bin 269 ton olarak kayıtlara geçti. İthalatın kalan bölümünü fuel-oil türleri, havacılık ve denizcilik yakıtları oluşturdu. Böylece, toplam ithalat şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0.6 artarak 3 milyon 225 bin 886 ton oldu. En fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı 1 milyon 615 bin 551 tonla Rusya’dan yapılırken, bu ülkeyi 610 bin 216 tonla Irak ve 362 bin 341 tonla Kazakistan izledi.

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