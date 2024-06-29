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Aktüel Petrol işçileri için çalışma saati yayımlandı! Petrol araştırma, arama ve sondaj faaliyetleri için çarpıcı karar
Aktüel

Petrol işçileri için çalışma saati yayımlandı! Petrol araştırma, arama ve sondaj faaliyetleri için çarpıcı karar

Yeniakit Publisher
2024-06-29 18:06:00 - 2024-06-29 18:07:16
Petrol işçileri için çalışma saati yayımlandı! Petrol araştırma, arama ve sondaj faaliyetleri için çarpıcı karar

Petrol araştırma, arama ve sondaj faaliyetleri kapsamında yürütülen işlerde ve bu işlerin yürütüldüğü iş yerlerinde çalışma saati düzenlemesi 24 saatte 2 işçi postası olacak şekilde yapılabilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan, "Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Değişiklikle petrol araştırma, arama ve sondaj faaliyetleri kapsamında yürütülen işlerde çalıştırılan işçilerle ilgili düzenlemeye gidildi.

Buna göre turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmetinin yanı sıra artık petrol araştırma, arama ve sondaj faaliyetleri kapsamında yürütülen işlerde ve bu işlerin yürütüldüğü iş yerlerinde faaliyet gösteren alt işveren tarafından yürütülen işlerde de çalışma saati düzenlemesi 24 saatte 2 işçi postası olacak şekilde yapılabilecek.

Petrol araştırma, arama ve sondaj faaliyetleri kapsamında yürütülen işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla 7,5 saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilecek.

Petrol araştırma, arama ve sondaj faaliyetleri kapsamında yürütülen işler, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu uyarınca petrol araştırma, arama ve sondaj faaliyetleri yürütülen iş yerlerinde yapılan işleri kapsayacak.
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