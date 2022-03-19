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Ekonomi Petrol fiyatlarında rüzgâr tersine döndü! Fiyatlar yükseliyor
Ekonomi

Petrol fiyatlarında rüzgâr tersine döndü! Fiyatlar yükseliyor

Ukrayna-Rusya savaşında barış görüşmelerinden istenilen sonucun çıkmaması ve Rusya'nın görüşmelerde ilerleme sağlandığına yönelik haberleri yalanlamasının ardından petrolde fiyatlar yeniden yükselişe geçti. Hafta içi sert dalgalanan petrol, dün bulunduğu 102 dolar seviyelerinden tekrar tırmanışa geçerek 110 dolara yaklaştı.

Yeniakit Publisher
2022-03-19 09:06:00 -
Petrol fiyatlarında rüzgâr tersine döndü! Fiyatlar yükseliyor

Petrolde Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler fiyatlar üzerinde ana belirleyici olmaya devam ediyor. Kremlin tarafından gelen görüşmelerde ilerleme sağlanmadığına yönelik açıklama sonrası petrol fiyatları yine yükselişe geçti. Kremlin'in açıklaması sonrasında brent petrol 109 dolar seviyesine yükseldi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 105,45 dolardan alıcı buldu.

Akaryakıt fiyatlarına da yansıyor

Petrol piyasası bu gelişmeleri izlerken fiyatlardaki artış, Türkiye'de de akaryakıt fiyatlarının doğrudan etkilenmesine neden oluyor. Tamamlanmış petrol ürünleri ham petrolden rafine edildiği için, ham petrolün fiyatının artması durumunda benzin ve motorin ürünlerinin de fiyatlarına yansıyor.

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