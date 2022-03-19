Petrol fiyatlarında rüzgâr tersine döndü! Fiyatlar yükseliyor

Petrolde Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler fiyatlar üzerinde ana belirleyici olmaya devam ediyor. Kremlin tarafından gelen görüşmelerde ilerleme sağlanmadığına yönelik açıklama sonrası petrol fiyatları yine yükselişe geçti. Kremlin'in açıklaması sonrasında brent petrol 109 dolar seviyesine yükseldi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 105,45 dolardan alıcı buldu.

Akaryakıt fiyatlarına da yansıyor

Petrol piyasası bu gelişmeleri izlerken fiyatlardaki artış, Türkiye'de de akaryakıt fiyatlarının doğrudan etkilenmesine neden oluyor. Tamamlanmış petrol ürünleri ham petrolden rafine edildiği için, ham petrolün fiyatının artması durumunda benzin ve motorin ürünlerinin de fiyatlarına yansıyor.