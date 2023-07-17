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Ekonomi Petrol fiyatlarında 'Çin' düşüşü!
Ekonomi

Petrol fiyatlarında 'Çin' düşüşü!

Yeniakit Publisher
2023-07-17 11:51:00 -
Petrol fiyatlarında 'Çin' düşüşü!

Libya'nın Sharara petrol sahasının üretimi başlaması ve Çin'in büyüme verisi petrol fiyatlarını geriletti.

Libya'nın Sharara petrol sahasının üretimi başlaması ve Çin'in büyüme verisi petrol fiyatlarını geriletti

Libya'nın Sharara petrol sahasında geçtiğimiz hafta protesto gösterileri nedeniyle duran üretimin yeniden başlaması ve Çin'in ikinci çeyrek GSYH verisinin beklentilerin altında kalmasının ardından petrol fiyatları geriledi.

Sharara sahası geçtiğimiz hafta üretimi durdurmadan önce günde 250-260 bin varil petrol pompalıyordu.

Saxo Capital Markets stratejistleri, Libya'nın Sharara sahasının yeniden üretimi başlamasının petrol piyasasının arz cephesindeki endişeleri hafiflettiğini ve fiyatların gerilemesini sağladığını belirtiyorlar.

ICE'de Brent petrolü şu sıralarda cuma gününe göre 71 cent düşüşle 79,16 dolar seviyesinden işlem görüyor.
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