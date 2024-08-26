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Ekonomi Petrol fiyatları yeniden 80 doları aştı: Petrol alım fiyatları sitem ettirdi! Dünya şokta, sitem dolu sözler
Ekonomi

Petrol fiyatları yeniden 80 doları aştı: Petrol alım fiyatları sitem ettirdi! Dünya şokta, sitem dolu sözler

Yeniakit Publisher
2024-08-26 23:07:00 - 2024-08-26 23:08:09
Petrol fiyatları yeniden 80 doları aştı: Petrol alım fiyatları sitem ettirdi! Dünya şokta, sitem dolu sözler

Dünyanın birçok noktasında yaşanan ekonomik kriz birçok ülkeyi derinden sarsarken Libya hükümeti duyurdu! Libya'da petrol üretimi durduruldu. Bu gelişme piyasaları altüst etti. Petrol fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi sinyalleri, Ortadoğu'da devam eden ateşkesteki tıkanıklık sonrası piyasada sitem Petrol fiyatları, faiz indirimi beklentileri ve jeopolitik gerilimlerle yükselişte. Petrol alımında piyasa önderleri fiyatlarına sitem etti.

Petrol fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi sinyalleri, Ortadoğu'da devam eden ateşkes müzakerelerindeki tıkanıklık ve Libya'da petrol üretiminin durdurulması haberleriyle yükseliş eğilimine girdi.

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı, 16 Ağustos'tan bu yana ilk kez 80 doların üzerine çıktı. Güne 78 dolar seviyesinde başlayan Brent petrol, gün içerisinde %2,4 oranında değer kazanarak 80,33 dolara kadar yükseldi.

Faiz İndirimi Beklentileri Fiyatları Destekliyor

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'in, eylül ayında faiz indirimine gidilebileceği yönündeki açıklamaları petrol fiyatlarında yukarı yönlü bir hareketi tetikledi. Powell, geçtiğimiz cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, "Politika ayarlamaları için zamanın geldiğini" belirtti ve faiz indirimlerinin zamanlamasının ekonomik verilere bağlı olacağını vurguladı.

Para piyasalarında, Fed'in yıl sonuna kadar toplamda 100 baz puanlık faiz indirimi yapacağı öngörülüyor. Özellikle eylül ayında 50 baz puanlık bir indirim olasılığı %32,5 olarak görülürken, 25 baz puanlık indirime olasılık ise %67,5 seviyesinde bulunuyor. Faiz indiriminin ABD ekonomisinde hareketliliği artıracağı ve bu durumun petrol talebini yükselteceği düşünülüyor.

Libya'da Petrol Üretimi Durduruldu
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Petrol fiyatlarının yükselmesinde bir diğer etken ise Libya'dan gelen üretim durdurma haberi oldu. Libya'nın doğusundaki hükümet, Trablus merkezli Başkanlık Konseyi'nin Libya Merkez Bankası'na geçici başkan atanmasına tepki olarak "mücbir sebep" ilan etti ve tüm petrol üretimi ile ihracatını askıya aldı. Libya'nın doğusunda görev yapan başbakan Osama Hammad, Libya Merkez Bankası'na yönelik saldırılar gerekçesiyle üretimin "yeni bir açıklamaya kadar" durdurulacağını belirtti.

Ortadoğu'da Ateşkes Görüşmeleri Çıkmazda

Küresel petrol arzını etkileyen bir diğer gelişme ise Ortadoğu'daki ateşkes müzakerelerinde yaşanan başarısızlık oldu. Bölgedeki gerginlik, özellikle İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürmesiyle tırmanmaya devam ediyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarda en az 40 bin 405 Filistinli hayatını kaybetti, 93 bin 468 kişi ise yaralandı. Bu durum, piyasalarda arz kaygılarını artırarak petrol fiyatlarındaki yükselişe katkıda bulunuyor.

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