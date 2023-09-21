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Ekonomi Petrol fiyatları için korkutan tahmin!
Ekonomi

Petrol fiyatları için korkutan tahmin!

Yeniakit Publisher
2023-09-21 11:14:00 -
Petrol fiyatları için korkutan tahmin!

Petrol fiyatlarında yükseliş devam ediyor. 95 dolara kadar yükselen Brent petrol, Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyeleri gördü. Hal böyleyken, yatırım bankası Goldman Sachs, Brent petrol için 12 aylık tahminini 93 dolardan 100 dolara çıkardı. İşte detaylar...

Petrol fiyatlarında yükseliş devam ediyor. 95 dolara kadar yükselen Brent petrol, Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyeleri gördü. Hal böyleyken, yatırım bankası Goldman Sachs, Brent petrol için 12 aylık tahminini 93 dolardan 100 dolara çıkardı. İşte detaylar...

Petrol fiyatlarında yükseliş devam ediyor.
Haziran ayından bu yana yüzde 30 yükselen petrolde güçlü seyir devam ediyor.

95 dolara kadar yükselen Brent petrol, Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyeleri gördü.

Talepteki artış ve OPEC'in arz kısıtlamaları nedeniyle petrole ilişkin fiyat tahminleri de yükseliyor.

Son olarak Goldman Sachs, Brent petrol için 12 aylık tahminini 93 dolardan 100 dolara yükseltti.
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Chevron İcra Kurulu Başkanı Mike Wirth petrolde 100 dolar seviyelerinin görülebileceği tahmininde bulunmuştu.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş enflasyonla mücadele eden merkez bankalarının politikaları üzerinde de belirleyici olacak

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