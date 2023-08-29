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Ekonomi Petrol fiyatları arttı! Gözler pompada…
Ekonomi

Petrol fiyatları arttı! Gözler pompada…

Yeniakit Publisher
2023-08-29 12:04:00 -
Petrol fiyatları arttı! Gözler pompada…

Petrol fiyatları ABD ve Çin'den gelecek petrol görünümüne ilişkin veriler öncesi yükselişte.

Son 3 günde yüzde 1,5'in üzerinde yükselerek Temmuz sonundan beri en uzun süreli yükseliş serisini kaydeden petrol fiyatları bugün 84 doların üzerinde seyrediyor.

Fiyatlar böylece yıl başında görülen seviyelere yaklaştı.

Çin'in en büyük petrol rafinerisi Sinopec yılın 2. yarısında talebin ilk yarıya göre daha düşük olacağı tahminini paylaştı.

Temmuz'da OPEC üreticileri Suudi Arabistan ve Rusya'nın arz kısıntısı sonrası yükselen fiyatlar Ağustos ayını düşüşle tamamlamaya hazırlanıyor. Ancak ABD'nin Venezuela ve İran'a yaptırımlarını gevşeteceği spekülasyonuyla küresel petrol akışının artabileceği belirtiliyor.

Philip Nıva Kıdemli Piyasa Analisti Priyanka Sachdeva "OPEC'in üretim kesintisini Ekim'de kadar sürdürme ihtimali fiyatları destekledi. Ancak yüksek borçlanma maliyetlerinin makroekonomik endişeleri tetiklemesi yukarı yönlü hareketi sınırlıyor" değerlendirmesini yaptı.
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Ekim vadeli ABD tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,2 artışla 79,95 dolardan işlem görürken Ekim vadeli Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,3 artışla 84,70 dolardan işlem gördü.

 

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