Petrol fışkıran tankerlerinde ünlü yorumcuların dikkat çeken o dolar maliyeti bilgileri, gündemi altüst etti

Rusya'nın geçen yıl şubat ayında Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından tankerlerin sigorta ücretlerine savaş risk primi de eklenmişti.

Dört ticaret kaynağının verdiği bilgiye göre, daha önce sigorta edilen yükün yüzde 1'i kadar olan savaş riski primi yüzde 1.2 ila yüzde 1.25 seviyesine yükseldi.

Rusya'nın geçen ay Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasından çekilmesinin ardından hem Rusya hem de Ukrayna'nın Karadeniz egemenlik alanlarındaki askeri faaliyette artış görüldü.

Son haftalarda Rusya'nın Karadeniz limanlarına çok sayıda saldırı düzenlendi. Ticaret kaynakları, şu ana kadar Rusya'nın petrol terminallerine bir saldırı olmadığını ancak riskin arttığını belirtti.

Primlerdeki artış, Rusya'dan Hindistan'a petrol taşıyan 120,000 ila 200,000 ton kapasiteli her bir Suezmax tankerin sigorta maliyetinin 200,000 dolar artarak yaklaşık 1 milyon dolara yükseleceği anlamına geliyor.

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