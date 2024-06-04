Petrol endişeleri! Yemen: Sonuçları felaket olabilir! Dünyaya çağrı yaptı... Çok konuşulacak gerçek!

Yemen hükümeti, Hudeyde'nin kuzeyindeki Ras İsa Limanı'nda 5 yıldır demirleyen Safer petrol tankerinin yakın bir zamanda oluşturabileceği felaket konusunda bir kez daha uyararak, Husilerin bu konuyu engellemesine ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan açıklamanın ‘geç’ olduğunu bildirdi.

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, konuya ilişkin Twitter üzerinden yaptığı açıklamasında, “Terörist Husi milisleri, bir milyon varilden fazla petrol içeren tankerin sızıntısı, batması veya patlaması sonucunda ortaya çıkması muhtemel bir çevresel, ekonomik ve insani felaketten tamamen sorumlu tutuyoruz” diyerek, Yemen, bölge ve dünyanın ödeyeceği bu felaketten kaçınmak için kararlı bir uluslararası çaba çağrısında bulundu.

Bakan İryani, “BM, İran destekli terörist Husi milislerin BM’ye bağlı teknik ekibin Mart ayında yapılması planlanan petrol tankerini değerlendirme ve bakım görevi yapmasını engellediğini dün duyurdu” diyerek, bunun geç olduğunun altını çizdi.

Yemenli bakan, BM ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK), zaman kaybına neden olan yatıştırma politikası yerine, Husilerin Safer petrol tankerinin değerlendirilmesine izin vermemesine karşı sağlam bir duruş sergilemesi gerektiğini de ifade etti.

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