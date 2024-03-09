Petrol düşüyor! Akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir motorin ve benzin ne kadar?

Benzin ve mazot fiyatı üzerinde etkili olan petrol fiyatları gerilerken, gözler akaryakıt fiyatları tarafından gelecek yeni haberlere çevrildi. Motorin ve benzin fiyatı bugün ne kadar? İndirim, zam var mı? Araç sahipleri tarafından merak ediliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları için değişecek mi? Gözler sektör temsilcilerine çevrildi. BRENT'teki aşağı yönlü eğilim bir indirim getirecek mi? Mazot ve benzin fiyatı bugün ne kadar? İşte detaylar...

BENZİN FİYATI İÇİN İNDİRİM, ZAM VAR MI?

Benzin fiyatı için yeni indirim, zam yok.

MOTORİN FİYATLARI İÇİN İNDİRİM, ZAM VAR MI?

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Motorin fiyatları (mazot fiyatı) için indirim, zam yok.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar?

MOTORİN FİYATLARI

İstanbul 40,66 TL

Ankara 41,42 TL

İzmir 41,62 TL

Motorin fiyatları için indirim, zam yok.

İL İL BENZİN FİYATI

İstanbul 40,46 TL

Ankara 41,16 TL

İzmir 41,36 TL

Benzin fiyatı için yeni indirim, zam yok

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.