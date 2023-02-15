Petrol devinden Türkiye'ye binlerce litre akaryakıt bağışı! 'Helal olsun' dedirttiler

Rus petrol şirketi Lukoil, 'Asrın felaketi' olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremler sebebiyle bölgede etkilenenlere yardım etmek için Devlet Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) 10 milyon lira bağışta bulundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Lukoil, daha önce acil durum araçları ve sağlık kurumları için de Türkiye'nin etkilenen bölgelerine yaklaşık 100 bin litre yakıt bağışlamış ve ayrıca ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulunmuştu.

Tüm eylemlerini yetkili kurum ve kurtarma kuruluşlarıyla koordinasyon içinde yürüten şirket, 10 ili kapsayan yıkıcı depremden etkilenenlere yardım etmek için AFAD'a 10 milyon lira bağışta bulundu.