Petrol çıkartmaya başladık, ABD rahatsız oldu… PKK ve DEM ayaklandı! Türkiye'nin petrollerini ABD ve PKK'ya mı verelim!

Karagül 11 başlık üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi…

1- Hakkari’de, DEM’li Belediye Başkanı görevden alınıp kayyum atandıktan sonra gösteri ve yürüyüşler yasaklandı.

2- Şimdi de Diyarbakır’da açık alanda yapılacak eylem ve etkinliklere geçici yasak getirildi.

3- Bütün bölgede, yeni petrol kaynaklarının keşfedilmesi, PKK ve DEM Partili belediyelerin bu kaynakların çıkarılmasına engel olmaya başlaması ile yeni bir gerilim başladı.

4- Mesela Diyarbakır DEM Belediye Başkanı, Petrol/sondaj bölgelerine giden yolları kapattı.

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5- PKK ve ABD yıllarca bu kaynakların olduğu yerlerde terör karargahları kurdu. Onlarca yıl buralar terör üzerinden kapatıldı.

Sonra bu bölgeler terörden arındırıldı. Ardı ardına keşifler yapılmaya başlandı.

6- Şimdi de PKK ve ABD, içerideki bu kaynakların çıkarılmasını engellemeye çalışıyor.

7- Bir tarafta PKK ve ABD, bir tarafta Türkiye. Biz bu olayı böyle anlarız. Olayın demokrasi ile, seçimle alakası yok.

8- Türkiye’yi kimin yöneteceği ile, Türkiye’nin kaynaklarını kimin yöneteceği ile alakası var.

Burada Türkiye’nin yanında durmayanlar, abuk sabuk yorumlarla kafa karıştırmaya çalışmasın.

9- Ne yani, Suriye’de olduğu gibi, Türkiye’nin petrol kaynaklarını da ABD-PKK’yla mı teslim edelim!

11- Bu alanda meydanlara fırlayan isimlere dikkat!