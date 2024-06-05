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Gündem Petrol çıkartmaya başladık, ABD rahatsız oldu… PKK ve DEM ayaklandı! Türkiye'nin petrollerini ABD ve PKK'ya mı verelim!
Gündem

Petrol çıkartmaya başladık, ABD rahatsız oldu… PKK ve DEM ayaklandı! Türkiye'nin petrollerini ABD ve PKK'ya mı verelim!

Yeniakit Publisher
2024-06-05 07:39:00 -
Petrol çıkartmaya başladık, ABD rahatsız oldu… PKK ve DEM ayaklandı! Türkiye'nin petrollerini ABD ve PKK'ya mı verelim!

Gazeteci İbrahim Karagül sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda Türkiye’nin bölgede petrol çıkartması ile ABD’nin taşeronları harekete geçti diyerek “Türkiye'nin petrollerini ABD ve PKK'ya mı verelim?” diye sordu.

Karagül 11 başlık üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi…

1- Hakkari’de, DEM’li Belediye Başkanı görevden alınıp kayyum atandıktan sonra gösteri ve yürüyüşler yasaklandı.

2- Şimdi de Diyarbakır’da açık alanda yapılacak eylem ve etkinliklere geçici yasak getirildi.

3- Bütün bölgede, yeni petrol kaynaklarının keşfedilmesi, PKK ve DEM Partili belediyelerin bu kaynakların çıkarılmasına engel olmaya başlaması ile yeni bir gerilim başladı.

4- Mesela Diyarbakır DEM Belediye Başkanı, Petrol/sondaj bölgelerine giden yolları kapattı.
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5- PKK ve ABD yıllarca bu kaynakların olduğu yerlerde terör karargahları kurdu. Onlarca yıl buralar terör üzerinden kapatıldı.

Sonra bu bölgeler terörden arındırıldı. Ardı ardına keşifler yapılmaya başlandı.

6- Şimdi de PKK ve ABD, içerideki bu kaynakların çıkarılmasını engellemeye çalışıyor.

7- Bir tarafta PKK ve ABD, bir tarafta Türkiye. Biz bu olayı böyle anlarız. Olayın demokrasi ile, seçimle alakası yok.

8- Türkiye’yi kimin yöneteceği ile, Türkiye’nin kaynaklarını kimin yöneteceği ile alakası var.

Burada Türkiye’nin yanında durmayanlar, abuk sabuk yorumlarla kafa karıştırmaya çalışmasın.

9- Ne yani, Suriye’de olduğu gibi, Türkiye’nin petrol kaynaklarını da ABD-PKK’yla mı teslim edelim!

11- Bu alanda meydanlara fırlayan isimlere dikkat!

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Yorumlar

Vatandas

Bu Dem, partisi denen vatan hayinleri in hepisininBelefiye başkanından vekillerine kadar görevlerine son verilip Bütün güneydoğu ve doğu bölgelerine devlet idareli kayyum atansin. Bu vatan hayinlerinin mal varlıklarına el koyulup derhal sınır dışı edilsin. Vatana ihanet edip PKK teröristlerle kol kola gezip Türk milletine,askerine,polisine parmak sallayanlarin o parmaklarını kırıp musayit yerlerine monta edilsin. Ve bir an önce Vatana ihanet edenlere meclis iradesiyle igdam getirilsin. Ermeniler gibi bunları bu ülkeden surmedigimiz müddetçe bunlar daha simarip bu ülkenin başına bela alacaklar. Suriye'ye top yekün girelim ABD.rusya.iran karşımızda olsa dahi azdan az çoktan çok. Eninde sonunda karşı karşıya geleceğiz. Yılanları kendi inlerinde  çukuruna gömelim.

Atatürkçü

Aynı Atatürkün musulu kurtarmak için çabalarken din elden gidiyor diye ayaklanan İngiliz ajanların ve din mezhep bahanesi ile güney doğuyu ideolojik ve kültürel olarak Türkiye'den ayırması gibi. Nasıl bugün demokrasi bahane ise o gün de din bahaneydi
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