Petrol çıkartmaya başladık, ABD rahatsız oldu… PKK ve DEM ayaklandı! Türkiye'nin petrollerini ABD ve PKK'ya mı verelim!
Gazeteci İbrahim Karagül sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda Türkiye’nin bölgede petrol çıkartması ile ABD’nin taşeronları harekete geçti diyerek “Türkiye'nin petrollerini ABD ve PKK'ya mı verelim?” diye sordu.
Karagül 11 başlık üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi…
1- Hakkari’de, DEM’li Belediye Başkanı görevden alınıp kayyum atandıktan sonra gösteri ve yürüyüşler yasaklandı.
2- Şimdi de Diyarbakır’da açık alanda yapılacak eylem ve etkinliklere geçici yasak getirildi.
3- Bütün bölgede, yeni petrol kaynaklarının keşfedilmesi, PKK ve DEM Partili belediyelerin bu kaynakların çıkarılmasına engel olmaya başlaması ile yeni bir gerilim başladı.
4- Mesela Diyarbakır DEM Belediye Başkanı, Petrol/sondaj bölgelerine giden yolları kapattı.
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5- PKK ve ABD yıllarca bu kaynakların olduğu yerlerde terör karargahları kurdu. Onlarca yıl buralar terör üzerinden kapatıldı.
Sonra bu bölgeler terörden arındırıldı. Ardı ardına keşifler yapılmaya başlandı.
6- Şimdi de PKK ve ABD, içerideki bu kaynakların çıkarılmasını engellemeye çalışıyor.
7- Bir tarafta PKK ve ABD, bir tarafta Türkiye. Biz bu olayı böyle anlarız. Olayın demokrasi ile, seçimle alakası yok.
8- Türkiye’yi kimin yöneteceği ile, Türkiye’nin kaynaklarını kimin yöneteceği ile alakası var.
Burada Türkiye’nin yanında durmayanlar, abuk sabuk yorumlarla kafa karıştırmaya çalışmasın.
9- Ne yani, Suriye’de olduğu gibi, Türkiye’nin petrol kaynaklarını da ABD-PKK’yla mı teslim edelim!
11- Bu alanda meydanlara fırlayan isimlere dikkat!
Ekonomi
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