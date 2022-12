'Petrol fışkırıyor' haberleri gelince olanlar oldu! Arazi fiyatları uçuşa geçti

Gabar Dağı'nda, 2020'de başlatılan sismik çalışmalar sonrası petrol rezervi bulundu. Sahada gerçekleştirilen kümülatif petrol üretimi 840.000 varile ulaştı. Kayaboyun köyü muhtarı Hakan Vural bölgedeki son gelişmeleri milliyet.com.tr'ye anlattı. Vural şu ifadeleri kullandı:

“2019 yılının sonunda Şırnak Merkez’e bağlı Kayaboyun Köyüne kablo döşeyen ekipler geldi. Kilometrelerce kablolar döşendi. Büyük araçlar geldi, bunlar uydu bağlantılı çalışan ekiplerdi.

Ardından ekipler geldi, noktayı belirlediler. Sonra hiç görmediğimiz koca tırlar, büyük makinalar tulumlu çalışanlar geldi. 2020 yılında ilk sondaj vuruldu. Profesyonelce bir çalışma sonucunda sondaj 3 ay gibi kısa bir sürede ilk petrol rezervi Gabar Dağı’nda Şırnak Merkez Kayaboyun Köyü’nde bulundu. İlk kuyu açılışı yapıldı ve adını da Gabar Dağı’nda mayın arama faaliyetleri sırasında mayının infilak etmesi sonucu şehit olan Esma Çevik komutanımızın adı verildi. Şu an petrol 7 kuyuda borularla dolum tesisine taşınıyor. 3 sondaj şu an faaliyette, bir ay içinde yüzde 90 faaliyete geçecek. 10 saha da şu an sondajın vurulması için hazırlanıyor.

"Arazi dönüm fiyatı 30 bin lira oldu"

Arazi fiyatlarımız da artışlar meydana geldi. Arazi konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Sondaj vurulan yerlere TPAO Arazi Bürosu çalışanları gelip günlerce sahiplerinin hakkını verdiler. Arazisini hibe etmek isteyenler de çok oluyor. Örnek verecek olursak arazinin dönümü burada 10 bin liradan 30 bine çıkmış durumda. Yani fiyatlar 3 katına çıktı.

Petrol bölgesinde son durum

Şu an 5 bin, 6 bin varil günlük hazırda petrol çıkıyor. Kuyulardan borularla günlük olarak dolum tesisine taşınıp oradan da büyük tankerlerle Batman’a taşınıyor. Dolum tesisi yetersiz geldiği için dolum tesisi alanında da genişletmeler tam hız devam ediyor.

"Boş çıkmıyor"

Köy yollarımıza gelen tankerler, mühendisler ful çalışıyor. Gabar Dağı’nda hiç görmediğimiz büyük bir çalışma var. Çalışan koca iş makinaları, yer tespitleri ile Ankara’dan gelen mühendislerden, yetkililerden aldığımız duyumlara göre çok büyük bir rezervin olduğu söyleniyor. Her vurulan sondajda kısa bir sürede petrolün fışkırması, hiç boş çıkmaması bu bölgemizde ne kadar büyük bir petrol rezervinin olduğunun bir kanıtıdır.”

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, Şırnak İl sınırlarında Gabar Dağı’nda petrol keşfi gerçekleştirdi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, Şırnak il sınırlarında, Gabar Dağı’nda 10 Mayıs 2021 tarihinde kazılan Şehit Esma Çevik-1 (SEÇ-1) arama kuyusunda 36 API graviteye sahip petrol keşfi gerçekleştirdi.

SEÇ-1 kuyusunda yapılan petrol keşfi sonrasında, bölgede Aralık 2022 ortası itibarıyla toplam 6 kuyuda sondaj faaliyetleri tamamlanmış, 5 kuyu üretime alınmıştır. 1 kuyunun ise üretime alınma çalışmaları devam etmektedir. Sahada üretime alınan 5 kuyunun toplam günlük üretimi 5.350 varil olarak gerçekleşmiştir. Sahada gerçekleştirilen kümülatif petrol üretimi 840.000 varile ulaşmıştır. Sahada 2 kuyuda sondaj faaliyetlerine halen devam edilmektedir.

Şehit Esma Çevik Sahası’nda jeolojik ve 3 boyutlu sismik verilerin değerlendirilmesi ile sahanın jeodinamik modeli oluşturulmuştur. Sahada kazılan kuyularda üretim yapılan seviyelerin petrofizik özellikleri belirlenmiş ve rezervuar modelleri oluşturulmuştur. Yapılan 5 sondajdan elde edilen veriler, kuyu testleri ve karot analizleri de çalışılan modeli doğrulamıştır. Söz konusu çalışmalardan elde edilen veriler neticesinde sahanın yerinde petrol rezervi 250 milyon varil, üretilebilir petrol rezervi ise 150 milyon varil olarak hesaplanmıştır. İlgili çalışmalar, kuyu verileri doğrultusunda gerçek zamanlı olarak güncellemektedir.

Şehit Esma Çevik Petrol Sahası’nda 2023 yılında 12 adet üretim ve tespit kuyusunun daha kazılması planlanmaktadır. Söz konusu kuyuların katkısı ile sahadaki petrol üretiminin 2023 yılı sonunda 25.000 varil/gün’e ulaşacağı öngörülmektedir."