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Gündem Petrol boru hattında sızıntı vardı! BOTAŞ'tan açıklama geldi
Gündem

Petrol boru hattında sızıntı vardı! BOTAŞ'tan açıklama geldi

Yeniakit Publisher
2023-03-23 09:22:00 - 2023-03-23 09:22:48
Petrol boru hattında sızıntı vardı! BOTAŞ'tan açıklama geldi

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Batman-Dörtyol ham petrol boru hattında meydana gelen sızıntının giderilmesi için çalışmaların başladığını bildirdi.

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, "22 Mart 2023 günü gece saatlerinde Batman-Dörtyol ham petrol boru hattının yaklaşık 507. kilometresinde sızıntı meydana gelmiştir. BOTAŞ acil müdahale ekiplerimiz olay yerine sevk edilmiş olup ekiplerimiz tarafından gerekli çevre tedbirleri alınarak müdahale çalışmalarına ivedilikle başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından petrol boru hattının en kısa sürede devreye alınacağı kaydedildi.

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