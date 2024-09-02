Petrol arz endişeleriyle düşüşte

Petrol, OPEC+'ın Ekim ayından itibaren üretimi artırma yönündeki işaretleri üzerine düşüşte

Hafta sonu Çin’den gelen fabrika faaliyetlerindeki daralma ve konut sektöründeki durgunluğun derinleşmesiyle, dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısının bu yılki ekonomik büyüme hedefini karşılamakta zorlanabileceği dair endişeler arttı.

Petrol, arz beklentileri ve ekonomik hedeflere dair endişelerin fiyatları etkilemesiyle bu yıl kazanımlarının çoğunu kaybetti. Son haftalarda oynaklık arttı ve ham petrol vadeli işlemleri Ağustos ayında en büyük günlük dalgalanmalarından bazılarını yaşadı.

OPEC+, gerekirse planlanan üretim artışlarını "duraklatabileceğini veya geri alabileceğini" defalarca söyledi, ancak Libya'daki siyasi kriz ülkenin üretimini yarıya indirdi.

Singapur'daki ING Grup emtia stratejisi başkanı Warren Patterson, "Piyasanın bu arza ihtiyacı olup olmadığı konusunda hala endişeler var. Çin talebi endişeleri yakın zamanda ortadan kalkmayacak" dedi.