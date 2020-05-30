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Ekonomi

Petrol arama ruhsatı başvuruları

Yeniakit Publisher
2020-05-30 09:48:24 -
Petrol arama ruhsatı başvuruları

ANKARA (AA) - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Akdeniz’de Türk karasuları dışında sahip bulunduğu alanlar için, ilave petrol arama ruhsat sahası başvurusunda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TPAO, Akdeniz’de Türk karasuları dışında sahip bulunduğu, pafta numaraları belirlenmiş ruhsat sahalarında yedi adet ilave petrol sahası için başvuruda bulundu.

TPAO, Batman ve Siirt'te süresi bitecek petrol işletme ruhsatının 10 yıl daha uzatılması için de başvurdu.

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