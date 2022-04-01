Petrol ABD'nin o hamlesi yüzünden geriliyor!

Petrol fiyatlarında ABD'nin stratejik rezerv hamlesinin etkileri devam ediyor.

ABD ham petrolü 100 dolar seviyesine gerilerken, haftalık düşüş yüzde 12 oldu. Brent petrolde de 105 dolar seviyesi görüldü.

ABD'nin stratejik rezerv hamlesi petrole ilişkin beklentilerin revize edilmesine de yol açtı. Goldman Sachs yılın ikinci yarısı için Brent petrol tahminini 10 dolar düşürerek 125 dolara çekti. Banka, ABD'nin söz konusu hamlesinin petroldeki yapısal açığı kapatmaya yetmeyeceğini belirtti.

ABD günde 1 milyon varili piyasaya sunacak

ABD yönetimi, ülke genelinde benzin fiyatlarını düşürmeye ve enflasyonla mücadeleye yardımcı olmak için stratejik petrol rezervlerinden günde 1 milyon varil petrolü kullanıma sunacağını duyurdu.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’ya yönelik saldırısını hızlandırmasından bu yana benzin fiyatlarının galon başına yaklaşık 1 dolar arttığı işaret edilirken savaş nedeniyle petrol arzının azaldığı ve fiyatların yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden’ın artan benzin fiyatlarına yönelik 2 aşamalı bir plan açıklayacağı belirtilerek, planın ilk aşamasının arzı artırmak olduğu vurgulandı.

ABD’nin müttefikleriyle istişareleri sonucu gelecek 6 ay boyunca günde ortalama 1 milyon varil petrolü piyasa süreceği belirtilen açıklamada, bu miktarın tarihin en büyük rezerv salımı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Bunun ölçeği emsalsiz. Dünyada, bu süre boyunca günde bu 1 milyon varil oranında petrol rezervinin kullanıma sunulması hiç olmamıştı." denildi.

Beyaz Saray’ın açıklamasında, petrol şirketlerinin yıllardır kullanmadığı kuyulardan ücret talep edilmesi için Kongre’ye çağrıda bulunuldu.