0553 313 94 23

Petkimspor’dan iki transfer

Türkiye Basketbol Ligi’nde (TBL), yeni sezon öncesi başantrenörlük görevine Arda Vekiloğlu’nu getiren Petkimspor, Hakan Yapar ve Tayfun Erülkü ile anlaşma sağladı.

19 Temmuz 2019 Cuma 11:05
Petkimspor’dan iki transfer

Türkiye Basketbol Ligi’nde (TBL), yeni sezon öncesi başantrenörlük görevine Arda Vekiloğlu’nu getiren Petkimspor, Hakan Yapar ve Tayfun Erülkü ile anlaşma sağladı.


Petkimspor, transfere hız verdi. Arda Vekiloğlu’nun başantrenörlük görevine gelmesinin ardından kulüp, Hakan Yapar ve Tayfun Erülkü ile de anlaşma imzaladı.


Geçen sezon Pınar Karşıyaka’da forma giyen 1.88 boyunda olan 25 yaşındaki sporcu Tayfun Erülkü, 19 maçta 2.4 sayı, 1.2 ribaund ve 0.9 asist ortalamalarını yakaladı. 2018-2019 sezonunda da Bahçeşehir Koleji için ter döken Hakan Yapar ise 24 maçta 4.5 sayı, 1.8 ribaund ile 0.8 asist ortalamasıyla takımına katkı sağladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 11:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "S-400 güvenliğimiz için bir hamle"
    1. "S-400 güvenliğimiz için bir hamle"
    2. Karslı yaşlı çifte yardım eli uzandı
    3. Her engellinin bir "iş koçu" olacak
    4. Trabzonspor, Erce Kardeşler’in..
    5. Çam fıstığındaki rekolte düşüklüğüyle..
    6. Suriye'de terör örgütü YPG/PKK..
    7. Çoğu gitti azı kaldı
    8. Sırt çantasındaki dama tahtalarının..
    9. Bayram alışverişinde 'sahte para'ya..
    10. (Tekrar) 14. Uluslararası Turunçgil..
    11. 2 teröristin etkisiz hale getirildiği..
    12. Edremit’te kaçak tütün operasyonu
    13. Süper Lig'de derbi heyecanı 3 şehirde..
    14. Suriyeli ailelere ‘Davranış Eğitimi’
    15. Evlenme vaadiyle 2 milyon TL..
    16. 50 yıldır hayvancılıkla geçimini..
    17. Samsunspor kamp için Bolu’ya gitti
    18. Petkimspor’dan iki transfer
    19. Yaz kampına katılan öğrencilere..
    20. İstanbul Havalimanı’nda çok sayıda..
    'Erdoğan'ı bekliyoruz' dedi ve duyurdu: Türkiye'nin savunma sanayisine ihtiyacımız var
    'Erdoğan'ı bekliyoruz' dedi ve duyurdu: Türkiye'nin savunma sanayisine ihtiyacımız var
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Dünyanın en büyüğü Türkiye'de kuruldu! ABD'dekinden 4 kat daha büyük
    Dünyanın en büyüğü Türkiye'de kuruldu! ABD'dekinden 4 kat daha büyük
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması

    Günün Karikatürü

    19 Temmuz 2019
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Müjde Ar'dan arsızlık! Kadın haklarını savunmak buna mı kaldı?
    Müjde Ar'dan arsızlık! Kadın haklarını savunmak buna mı kaldı?