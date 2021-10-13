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Ekonomi Petkim, ‘global ESG’de 8’inci oldu
Ekonomi

Petkim, ‘global ESG’de 8’inci oldu

SOCAR Türkiye grup şirketlerinden Petkim, dünya genelinden şirketlerin faaliyetlerinin, çevre, toplum ve kurumsal yapılarına etkileriyle değerlendirildiği ‘Çevre, Sosyal ve Yönetişim (ESG)’ kriterlerinde, “Ticari Kimyasallar” kategorisi risk derecelendirmesinde, 206 şirket arasında 8’inci sırada yer alarak önemli bir başarı elde etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-13 16:55:00 -
Petkim, ‘global ESG’de 8’inci oldu

ESG derecelendirmesinde alınan sonuçları değerlendiren SOCAR Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov, şunları söyledi: “Global ESG derecelendirmesinde grup şirketimiz Petkim ile elde ettiğimiz başarılı performans da, sürdürülebilir üretim adına gerçekleştirdiğimiz kapsamlı altyapı ve entegrasyon çalışmalarımızın önemli sonuçlarından biri oldu. Bu sonuç, aynı zamanda SOCAR Türkiye olarak sürdürülebilirliğe verdiğimiz önemin ve faaliyet zincirimizde yer alan tüm paydaşlarımızın yanı sıra toplumsal kalkınmayı da gözeten, bu zincirdeki herkes için değer üretmeyi hedefleyen sürdürülebilirlik yaklaşımımızın kanıtı oldu.

Çalışmalarına ara vermedi

Sürdürülebilir bir gelecek için şirketlere, hedeflerin daha net belirlendiği, sonuçların ölçülebilir hale getirildiği bir ilerleme haritası sunan ESG değerlendirmelerinin yapıldığı dönemin pandemi koşullarına rağmen sürdürülebilirlik yatırımlarımıza devam ettik. SOCAR Türkiye olarak, faaliyetlerimizin ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarını gözeterek sürdürülebilir bir gelecek için değer üretmek, her zaman değişmez felsefemiz olacak.”

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