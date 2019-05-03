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Peter Mayhew kimdir? Peter Mayhew öldü mü?

Star Wars yani Yıldız Savaşları adlı filmde canlandırdığı Chewbacca karakteri ile tanınan oyuncu Peter Mayhew hayatını hayatını kaybetti. Peki Peter Mayhew kimdir? Peter Mayhew nereli ve kaç yaşında? Peter Mayhew neden öldü mü?

03 Mayıs 2019 Cuma 08:17
Peter Mayhew kimdir? Peter Mayhew öldü mü?

Star Wars yani Yıldız Savaşları adlı filmde canlandırdığı Chewbacca karakteri ile tanınan oyuncu Peter Mayhew hayatını hayatını kaybetti. Peki Peter Mayhew kimdir? Peter Mayhew nereli ve kaç yaşında? Peter Mayhew neden öldü mü?

Yıldız Savaşları adlı filmde canlandırdığı Chewbacca figürüyle bilinen oyuncu Peter Mayhew 74 yaşında öldü. Meyhew ölümüyle Star Wars hayranlarını büyük üzüntüye boğarken, Mayhew'in ölüm nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Mayhew, Yıldız Savaşları üçlemesinde Chewbacca karakterini canlandırmıştı.

Peter Mayhew, Star Wars serisi boyunca yüzü perdede hiç görünmemiş olsa da serinin en sevilen aktörlerinden biri olmuştu. Peter Mayhew 74 yaşındaydı. Ailesinin yaptığı açıklamaya göre Mayhew 30 Nisan'da Teksas'taki evinde hayatını kaybetti. Ailesi oyuncunun ölüm nedeniyle ilgili bir açıklama yapmadı.

Peter Mayhew kimdir? 

Mayhew, Büyük Londra'nın Barnes ilçesinde doğdu. Mayhew oyunculuğa başlamadan önce Londra'daki King's College Hospital'de görev yapıyordu. İlk kez 1977 tarihli Sinbad and the Eye of the Tiger filmi ile sahneye çıktı. Ardından Chewbacca rolü için uzun bir aktöre ihtiyaç olduğunu düşünene George Lucas, onu Yıldız Savaşları (1977) filminin oyuncu kadrosuna dahil etti. Mayhew, Chewbacca'yı dört Yıldız Savaşları filminde oynadı. 17 Ekim 2005 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlığına geçti.

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 08:17
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