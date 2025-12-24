Kasım'da yağışlar azaldı: Tarımda bitki dönemi! Gözler gelecek döneme odaklandı! Yağışlar yetkilileri harekete geçirdi

Ege Bölgesi genelinde ekimler tamamlanırken, bitkiler mevsim normallerine uygun bir gelişim seyri gösteriyor. Bazı illerde yağışlar normale yakın seyrederken, Denizli'de zeytin ve cevizde hasat başladı, Aydın'da zeytin, kestane, mandalina ve enginarda hasat sürüyor. Akdeniz Bölgesi'nde yağışlar yer yer mevsim normallerinin altında seyrederken kıyı kuşağında ekim ve çıkışlar büyük ölçüde tamamlandı. Ceyhan ve Çukurova çevresinde toprak neminin düşük olması nedeniyle çıkışların geciktiği gözlemleniyor. İç Anadolu Bölgesi genelinde hububat ekim ve çıkış süreci büyük ölçüde devam ediyor, sonbahar yağışlarının birçok alanda mevsim normallerinin altında kalması ve sıcaklıkların yüksek seyretmesi nedeniyle kuru tarım yapılan sahalarda çimlenme gecikmeleri, düzensiz çıkışlara neden oluyor. Karadeniz Bölgesi genelinde yağışlar il ve ilçe ölçeğinde değişmekle birlikte çoğu ilde mevsim normallerinin civarı veya altında seyretti. Kıyı kesimlerinde yağış düzenliliği toprak nemini büyük ölçüde koruduğundan çimlenme ve çıkış sorunsuz gerçekleşti. Toprak nemi yeterliliği korunurken, çay, fındık ve kivi gibi çok yıllık bitkilerde fenolojik gelişim normal seyrinde devam etti. Doğu Anadolu Bölgesi'nde sonbahar yağışları iller arasında belirgin farklılıklar gösterdi. Ağrı, Ardahan, Erzincan, Muş ve Kars'ta toprak nemi çıkış için yeterli olurken Erzurum, Bitlis'in bazı ilçeleri, Van, Tunceli'nin kuzeyi ve Malatya'nın bazı ilçelerinde sonbahar yağışları yeterli olmadı. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sonbahar yağışlarının bölge genelinde yetersiz kalması ve yüksek seyreden sıcaklıklar bitkilerde gelişim sürecini olumsuz etkiledi. Mardin ve Siirt'in bazı ilçelerinde toprak sıcaklığı çimlenmeyi desteklese de lokal alanlarda yeterli olmadı. Yağışların zamanlaması ve şiddeti belirleyici olacak Bu kapsamda, genel olarak sonbahar yağışlarının, geniş ölçekte çıkışlar ve çimlenmeler için yeterli olsa da bir sonraki vejetasyon süreci için lokal alanlarda yetersiz kalması, güzlük hububat için kritik öneme sahip çıkış, kök gelişimi ve erken kardeşlenme dönemlerini hassas hale getirdi.