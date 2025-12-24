  • İSTANBUL
Şok fotoğraflar ortaya çıktı: Trump'ın yalanı ifşa oldu!

ABD Başkanı Donald Trump'ın hiç gitmedim dediği Epstein adasına uçakla 8 defa gittiği ortaya çıktı!

#1
Foto - Şok fotoğraflar ortaya çıktı: Trump'ın yalanı ifşa oldu!

ABD Adalet Bakanlığı, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'e ilişkin yayımlanan son belgelerde, "sahte" mektup ve videodan, ABD Başkanı Donald Trump'a ait uçuş kayıtlarına ve Epstein'ın olası işbirlikçilerine dair yazışmalara kadar birçok unsur yer alıyor.

#2
Foto - Şok fotoğraflar ortaya çıktı: Trump'ın yalanı ifşa oldu!

Artan baskılar üzerine Bakanlık, himayesinde bulunan Epstein soruşturmasına ilişkin belgelerin bir kısmını, "Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası" kapsamında çevrim içi bir veri tabanında yayımlamaya devam ediyor. Son yayımlanan dosyalarda, Trump'ın isminin daha önceki belgelere göre daha sık yer aldığı görülüyor.

#3
Foto - Şok fotoğraflar ortaya çıktı: Trump'ın yalanı ifşa oldu!

TRUMP ADAYA EN AZ 8 KERE GİTTİ Dosyaların önemli bölümü basın kupürlerinden oluşurken federal savcıya ait 2020 tarihli e-postada, Trump'ın Epstein'e ait özel uçakla daha önce bilinenden fazla seyahat ettiği belirtildi. Yazışmada Trump'ın 1993-1996 yıllarında en az 8 uçuşta yolcular arasında olduğu, bazı uçuşlarda Epstein'ın eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in de bulunduğu ifade edildi. Trump'ın bu seyahatlerde eski eşi Marla Maples, kızı Tiffany ve oğlu Eric ile yer aldığı da kaydedildi.

#4
Foto - Şok fotoğraflar ortaya çıktı: Trump'ın yalanı ifşa oldu!

Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan 2020 tarihli bir e-posta (Kaynak: BBC) Görselde yazan metnin Türkçe çevirisi: 'Durum hakkında bilgi sahibi olmanız için, dün aldığımız uçuş kayıtlarının, Donald Trump'ın Epstein'in özel jetinde daha önce belirtilenlerden (veya bizim bildiğimizden) çok daha fazla kez seyahat ettiğini gösterdiğini, hatta Maxwell davasında suçlama yöneltmeyi beklediğimiz dönemi de kapsadığını belirtmek istedik.

#5
Foto - Şok fotoğraflar ortaya çıktı: Trump'ın yalanı ifşa oldu!

Özellikle 1993 ile 1996 yılları arasında en az sekiz uçuşta yolcu olarak listeleniyor; bunlardan en az dördünde Maxwell de bulunuyordu. Diğerlerinin yanı sıra, çeşitli zamanlarda Marla Maples, kızı Tiffany ve oğlu Eric ile birlikte seyahat ettiği belirtiliyor. 1993'teki bir uçuşta, listede sadece o ve Epstein yolcu olarak yer alıyor; bir diğerinde ise sadece üç yolcu var: Epstein, Trump ve o zamanlar 20 yaşında olan (ismin üstü çizilmiş). Diğer iki uçuşta ise yolculardan ikisi, Maxwell davasında olası tanık olabilecek kadınlardı. Tüm kayıtları (100 sayfadan fazla çok küçük yazı) incelemeyi yeni bitirdik ve bunların hiçbirinin ileride sürpriz olmasını istemedik.'

#6
Foto - Şok fotoğraflar ortaya çıktı: Trump'ın yalanı ifşa oldu!

"A" RUMUZLU E-POSTA VE OLASI İŞBİRLİKÇİLERE DAİR YAZIŞMALAR Dosyalarda öne çıkan belgelerden biri de 2001'de "A" rumuzlu bir kişi ile Maxwell arasında geçen e-posta yazışması oldu. Yazışmada, bu kişinin İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde bulunduğunu aktararak Maxwell'den "uygunsuz arkadaşlar" bulmasını istediği görüldü. "A" rumuzlu e-postanın, gönderen adı "The Invisible Man" (Görünmez Adam) olarak görünen "[email protected]" adresinden gönderildiği belirtiliyor.

#7
Foto - Şok fotoğraflar ortaya çıktı: Trump'ın yalanı ifşa oldu!

ADALET BAKANLIĞINA GÖRE MEKTUP SAHTE Belgerde, cinsel istismar suçlarından 300 yıldan fazla hapis cezasına çarptırılan ABD Olimpiyat Cimnastik Takımı'nın eski doktoru Larry Nassar ile Epstein arasında geçtiği belirtilen bir mektup da yayımlandı. Mektubun teslim edilemez olarak değerlendirildiği ve Epstein'in ölümünden önce tutulduğu Manhattan'daki cezaevine geri gönderildiği belirtildi./

