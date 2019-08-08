Pet şişeleri neden hayatımızdan çıkarmalıyız?

İnsan bedeninin yüzde 65'i sudan oluşur. Sağlıklı bir beden için bu nedenle günde en az 2.5 litre su tüketmek gerekiyor. Düzenli su tüketimi kadar suyu nasıl içtiğimiz de çok önemli. Evde, işte ya da sokakta su içerken neredeyse herkes pet şişeleri tercih ediyor. Peki, pet şişeler göründükleri kadar masum mu?

Plastik kalıntısı

Pet şişeler bilindiği gibi plastikten yapılıyor. Plastik ise petrol arttığından elde edilir. Birçok firma plastik şişe kullanarak maliyetten kaçınmaya çalışır. Ancak bu davranış sergilenirken insanlarının sağlıklarını olumsuz etkileyecekleri fikri akıllarına gelmez. İçerisinde bolca kimyasal bulunan plastikler özellikle sıcak havalarda birer ölüm makinesine dönüşür. Sıcağın etkisiyle plastik şişe içerisindeki kimyasalları suya bulaştırıyor. Bu nedenle plastik yerine cam şişe kullanmak son derece önemlidir.

Hastalıklara davetiye

Evlerde kullanılan damacanalardan pet şişelere kadar tüm bu plastik ürünler âdeta ölüm saçıyor. Yapılan bilimsel çalışmalar plastikteki kimyasalların içtiğimiz suya bulaşmasıyla birlikte kalp ve şeker hastalığının yanı sıra doğum kusurlarına dahi sebep olduğunu ortaya koymuştur.

Yalnızca şişeler değil

Uzmanlar yalnızca plastik şişelerin değil plastikten yapılan bu tip tüm ürünlerin ölüm saçtığını belirtiyor. Bu nedenle plastik ya da karton bardağa asla sıcak bir şey doldurmak doğru bir davranış değildir.

Aman dikkat!

Hem kendi hem de ailenizin sağlığını düşünüyorsanız hayatınızdan plastikleri çıkarmanızda fayda var.