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Aktüel Peşmerge Tugay Komutanı: "PKK, Türk ordusu karşısında büyük bir yenilgiye uğramıştır"
Aktüel

Peşmerge Tugay Komutanı: "PKK, Türk ordusu karşısında büyük bir yenilgiye uğramıştır"

Yeniakit Publisher
2020-11-09 13:13:02 -
Peşmerge Tugay Komutanı: "PKK, Türk ordusu karşısında büyük bir yenilgiye uğramıştır"

ERBİL (AA) - Peşmerge Tugay Komutanı Necat Ali, terör örgütü PKK’nın Türk ordusu karşısında büyük bir yenilgiye uğradığını ve kendileriyle savaşacak gücü kalmadığını söyledi.

Erbil merkezli Rudaw televizyonuna konuşan Ali, terör örgütü PKK'nın Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) karşısında büyük bir yenilgiye uğradığını belirtti.

PKK’nın son dönemde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) artan terör eylemlerini değerlendiren Ali, "PKK'nın tacizlerine ve ihlallerine karşı bir sınırlama getirilmesi gerekiyor. Söz konusu bölgelerin kontrolünü sağlamak için gereken kudretimiz var." ifadelerini kullandı.

Ali, Erbil ve Bağdat yönetimlerinin Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde 9 Ekim'de imzaladıkları Sincar anlaşmasına değinerek, PKK'nın bölgeden çekilmesi gerektiğini kaydetti.

Peşmerge Tugay Komutanı, PKK'nın Türk ordusu karşısında büyük bir yenilgiye uğradığına dikkati çekerek, "Açık söylüyorum PKK, Peşmerge ile savaşacak güçte değil." dedi.

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