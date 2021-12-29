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Medya ‘Peşkeş’ diyen İmamoğlu duvara tosladı! TÜGVA'ya ve Hayrat Vakfı'na öyle DİAYDER'e böyle
Medya

‘Peşkeş’ diyen İmamoğlu duvara tosladı! TÜGVA'ya ve Hayrat Vakfı'na öyle DİAYDER'e böyle

CHP yönetimindeki İBB'nin terörist ailelerine yardım ettiğinin ortaya çıkmasının ardından İBB'ye tepki yağıyor. Konuyla ilgili TÜGVA ve Hayrat Vakfı'nı hatırlatan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, İmamoğlu'na 'Peşkeş' kelimesini hatırlattı.

Yeniakit Publisher
2021-12-29 13:13:00 -

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'deki terör skandalları ortaya dökülmeye başladı. Gazeteci Nedim Şener, DİAYDER iddianamesinde İBB'nin yardım kartlarının terörist ailelerine verildiğini söyledi. Konuyla ilgili TÜGVA ve Hayrat Vakfı'nı hatırlatan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, İmamoğlu'na 'Peşkeş' kelimesini hatırlattı.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla yayınlanan Manşetlerin Dili programında, İBB'nin terör skandalını konuşuldu. DİAYDER iddianamesinde İBB'nin yardım kartlarının terörist ailelerine verildiğinin ortaya çıkmasının ardından konuşan Ali İhsan Karahasanoğlu, "Yüzüne yapıştırırım. TÜRGEV istediği zaman, ne diyordun? Hayrat Vakfı bir işbirliği içerisinde olduğu zaman İBB ile ne diyordun. Peşkeş diyordun dimi. Şimdi çağdaş yaşam DİAYDER vs. vs." dedi.

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Yorumlar

Değişen bir şey olmuyor,

Gelen giden yandaşlarıyla beraber milletin parasını yiyor .
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Kadir

Ne olacakti bunlarin vicdani keseri boyle baskasina muhalefet ederken oyle kendileri oldumu yuzleri kizarmaz seni adamdan bile saymazlar bizim saflar korkusundan donuna yaparlar bizden cok komunistlerin sesi cikiyor ya onlari dinlerler onlarin dedigini yaparlar onlar ise girer bize birsey yok sozde iktidariz ...mustehakiz boyle uysal secmen ve taraftarin boyle memururu amiri olur onlar azgin azinlik meclistede ortaligi yikmiyorlarmi nasil bagiriyorlar Allah bize dogru davraniş seklinide hidayet etsin
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