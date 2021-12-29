‘Peşkeş’ diyen İmamoğlu duvara tosladı! TÜGVA'ya ve Hayrat Vakfı'na öyle DİAYDER'e böyle
CHP yönetimindeki İBB'nin terörist ailelerine yardım ettiğinin ortaya çıkmasının ardından İBB'ye tepki yağıyor. Konuyla ilgili TÜGVA ve Hayrat Vakfı'nı hatırlatan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, İmamoğlu'na 'Peşkeş' kelimesini hatırlattı.
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'deki terör skandalları ortaya dökülmeye başladı. Gazeteci Nedim Şener, DİAYDER iddianamesinde İBB'nin yardım kartlarının terörist ailelerine verildiğini söyledi. Konuyla ilgili TÜGVA ve Hayrat Vakfı'nı hatırlatan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, İmamoğlu'na 'Peşkeş' kelimesini hatırlattı.
Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla yayınlanan Manşetlerin Dili programında, İBB'nin terör skandalını konuşuldu. DİAYDER iddianamesinde İBB'nin yardım kartlarının terörist ailelerine verildiğinin ortaya çıkmasının ardından konuşan Ali İhsan Karahasanoğlu, "Yüzüne yapıştırırım. TÜRGEV istediği zaman, ne diyordun? Hayrat Vakfı bir işbirliği içerisinde olduğu zaman İBB ile ne diyordun. Peşkeş diyordun dimi. Şimdi çağdaş yaşam DİAYDER vs. vs." dedi.