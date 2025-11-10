  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Peş peşe iki 4,5’lik deprem: Uzmanlardan “Gelenbe Fayı” uyarısı
Gündem

Peş peşe iki 4,5’lik deprem: Uzmanlardan “Gelenbe Fayı” uyarısı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Peş peşe iki 4,5’lik deprem: Uzmanlardan "Gelenbe Fayı" uyarısı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gece yarısı peş peşe yaşanan depremler paniğe yol açtı. Gelenbe Fayı üzerinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki sarsıntıların İstanbul ve İzmir’de bile hissedilmesi, uzmanları bölge için uyardı.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gece 01.06’da ve sabah 05.48’de 4,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Sarsıntılar, Balıkesir’in yanı sıra İzmir, Manisa, Bursa ve İstanbul gibi çevre illerde de hissedildi.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgedeki sarsıntıların “Gelenbe kırığı” açısından dikkat çekici olduğunu söyledi.

Ercan, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “10 Ağustos ve 27 Ekim’deki depremler sonrası oluşan kırık boyu yaklaşık 20 kilometre.
Artçı depremler kuzeybatı–güneydoğu doğrultusunda uzanan Demyan kırığı boyunca gelişiyor. Son depremlerin kuzeydoğuda meydana gelmiş olması Gelenbe kırığı için çekincelidir. Bu kırık yürürse Balıkesir il merkezi etkilenebilir.”

Bir diğer deprem uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz de depremlerin odaklandığı bölgeye dikkat çekti.

Tüysüz, yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: “Sındırgı’daki 4,4’lük deprem, öncekilerden farklı olarak Gelenbe fayı üzerinde görülüyor.
Gelenbe fayı, 6,5–6,9 arası deprem üretme potansiyeline sahip, kuzey-güney uzanımlı kollardan oluşur. Fay çözüm verisi kısa süre sonra çıkacak ve durum daha net anlaşılacaktır.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Seküler yaşam cinnet geçiriyor! Kadıköy’de kadını diri diri yaktılar! Eğlence merkezinde vahşet
Gündem

Seküler yaşam cinnet geçiriyor! Kadıköy’de kadını diri diri yaktılar! Eğlence merkezinde vahşet

Her türlü hayasızlığın olağan hale geldiği Kadıköy’de bir eğlence merkezinde korkunç bir olay yaşandı. 33 yaşındaki Gözde Yılmaz, arkadaşla..
CHP Destekçisi Kadri Gürsel’den Şaşırtan Açıklama: Bu sözler CHP’lileri ağlatır
Gündem

CHP Destekçisi Kadri Gürsel’den Şaşırtan Açıklama: Bu sözler CHP’lileri ağlatır

CHP destekçisi ve gazeteci Kadri Gürsel, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile gündeme oturdu. CHP’lilerin alışık olmadığı türden..
Yine kendi kendine rollendi: Özgür Özel'den Aliyev'e telefon!
Gündem

Yine kendi kendine rollendi: Özgür Özel'den Aliyev'e telefon!

Katil Esed Moskova’ya kaçarken, “Türkiye Esed ile görüşmeli” diyerek Suriye’de devrim gerçekleştiğinden bile haberi olmayan CHP Genel Başkan..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23